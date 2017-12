Kymijoen KylÃ¤kuitu kartoittaa valokuidun rakentamista Kymijoen lÃ¤nsipuolelle

Kymijoen Kyläkuitu on käynnistänyt esiselvityshankkeen mahdollisista laajentumisalueista Kouvolassa. Esiselvityksen kohdealueina ovat muun muassa Kymijoen länsipuoli Vilppula–Ruokosuo, Elimäen kirkonkylä, Karjusuo–Sopenpelto Korialla, Utin seutu ja Rautoja–Kaipiainen -alue.

– Pohjois-Kymen Kasvun Leader -rahoituksella toteutettavan esiselvityksen tarkoituksena on selvittää vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä yritysten määrä ja tietoliikenneyhteyksien nykytila sekä tarve valokuituyhteyksien rakentamiseen, kertoo hankekoordinaattori Atte Korpaeus.

Viimeisen kahden kuukauden aikana Kymijoen Kyläkuitu on kontaktoinut hankealueilla toimivia yhdistyksiä, joiden jäsenille on käyty esittelemässä Kymijoen Kyläkuidun toimintaa ja valokuituyhteyksien tarvekartoitushanketta. Kymijoen Kyläkuitu on myös osallistunut kylien neuvottelukunnan kokoukseen.

– Rakentamisen suunnittelu ja aloittaminen riippuu alueen asukkaiden kiinnostuksesta ja tarpeesta.

Kiinnostuneet sovellus, jolla alueiden asukkaat voivat ilmoittaa kiinnostuksensa valokuituyhteyksiä kohtaan, löytyy Kymijoen Kyläkuidun nettisivuilta osoitteesta www.kylakuitu.fi/kiinnostuneet

Kymijoen Kyläkuitu mahdollistaa huippunopean yli 100M nettiyhteyden, joka on yhtä nopea sekä kotoa verkkoon, että verkosta kotiin päin. Jo nyt verkossamme on mahdollisuus 500M palveluun ja laajennettavuus 1000M palveluun on olemassa, kertoo Korpaeus.

– Käytännössä usein nopeuttakin tärkeämpää on valokuidun luotettavuus ja yhteyden tasalaatuisuus – yhteys toimii aina, muistuttaa Korpaeus.

Kiinteiden yhteyksien tarve lisääntyy koko ajan, koska netinkäyttö moninkertaistuu lähivuosina.

– Viihdepalvelut, turvapalvelut, etätyöskentely ja -opiskelu sekä hoiva- ja terveyspalvelut lisääntyvät ja yleistyvät verkon kautta. Hoivapalveluissa toimiva kuvayhteys on tärkeä ja muutenkin videoasiointi lisääntyy. Mobiililaajakaistat eivät aina tarjoa tarpeeksi vakaita yhteyksiä palvelujen käyttämiseen.

– Myös televisio siirtyy hiljalleen nettiin. Kaikkien televisiolähetysten siirtyessä HD-teräväpiirtoaikaan vuonna 2020, valokuituyhteydellä toteutetulla TV-palvelulla ei tarvita antennia, kun lähetykset välittyvät valokuidun kautta. Valokuituyhteyden kautta toteutetuilla TV-palveluilla voit tallentaa ohjelmat ja katsella niitä helposti silloin kun haluat ja myös pelkästään netissä nähtävät sarjat mahdollistuvat älytelkkareiden kautta, kun tietoliikenneasiat ovat kunnossa. Nopeat valokuituyhteydet tuovat myös elokuvat kotisohvallesi HD-laatuisena.

Kartoitettavat alueet ovat aiemmin jääneet tukirahoituksen ulkopuolelle, mutta lähellä on rakennettua Kyläkuidun valokuituverkkoa.

– Liittymän hinta on ollut 1 990 euroa. Jos rakentamishanke käynnistetään, haetaan julkista rahoitusta ja tavoitellaan valokuituyhteyksien rakentamista aiemmin toteutuneeseen liittymähintaan, kertoo projektivastaava Aulikki Kylliäinen ja korostaa kilpailukykyisten hintojen merkitystä. Olisi hyvä, jos asiakkaat olisivat kriittisempiä maksamiensa yhteyksien toteutuneesta laadusta/nopeudesta.

Kylliäisen mukaan isot operaattorit eivät välttämättä ole kiinnostuneita haja-asutusalueiden rakentamisesta.

– Esimerkiksi Helsingin laitamille on jo perustettu pieniä valokuituverkko-osuuskuntia, jotka ovat toteuttaneet valokuituverkon rakentamisen (= iso investointi), palveluja valmiisiin verkkoihin on tarjolla myös isoilta operaattoreilta.