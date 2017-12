XAMK Biosampo maakunnan biotaloustoiminnan kÃ¤rkiyksikÃ¶ksi â€“ avoimet ovet 19.12.

Anjalassa sijaitsevassa Biosammossa järjestetään tiistaina 19.12. kello 9–12 Avoimet ovet -tilaisuus biotalousalan toimijoille.

Biosampo-tutkimusyksikkö siirtyi osaksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkia elokuussa 2017. Biosammosta luodaan tutkimusyksikköä, joka antaa vahvan pohjan Kymenlaakson biotaloustoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Xamk on palkannut kampuksilleen ja tutkimusyksiköihinsä myös uusia korkeasti koulutettuja energiatekniikan ja kiertotalouden osaajia, jotka työskentelevät sekä Kotkan kampuksella että Biosammossa tehden alan yritysyhteistyötä Kymenlaaksossa.

Biosammon kehittäminen tukee Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiaa (RIS3). Strategiassa on alueellisesti kolme kehityskärkeä: biotalous, logistiikka ja digitalisaatio. Biotalouden jalkauttamiselle maakunnassa on etsitty sopivaa kehitysalustaa.

Vuoden 2017 alussa toimintansa aloittaneelta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululta puolestaan on puuttunut tutkimusyksikkö, jossa voitaisiin vahvistaa Kymenlaakson biotalouskärkeä. Biosammon siirryttyä osaksi Xamkia saatiin yksikkö, jossa on valmiina sopiva ympäristö ja valmiudet vahvistaa maakunnallista tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaa.

Biotalouden edistämiseksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Kouvola Innovation Oy toteuttavat hanketta Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen – KYMBIO,

jonka rahoitus tulee Uudenmaan liitolta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteutetaan 1.1.2017–31.3.2019.