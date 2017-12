Naisurheilunkin tukemiseen pitÃ¤isi lÃ¶ytyÃ¤ rahaa

Kovasti on puhuttu viime päivinä naisten tasa-arvosta urheilijoina suhteessa miehiin. On kyllä näin valmentajanakin vaikea ymmärtää sitä, miksi esimerkiksi valtiolta ei löydy rahaa urheilijoiden tukemiseen. Huipulle pääsy – niin joukkue- kuin yksilöurheilussa – vaatii niin paljon harjoittelua, ettei siinä yksinkertaisesti ole mahdollista työskennellä ainakaan täysipäiväisesti, mikäli haluaa lajinsa huipulle.

Itse kun olen ollut mukana naisten urheilussa jo usean vuoden, on minusta käsittämätöntä, miksi esimerkiksi Rullakiekossa naiset, jotka lähtevät edustamaan maataan arvokisoihin, joutuvat maksamaan kaiken itse – niin majoitukset kuin lennotkin.

Samoin on jääkiekon puolella. Viime kaudella, kun olin naisten toiseksi korkeimmalla sarjatasolla valmentajana, tilanne oli sama. Jokainen maksaa omasta harrastamisestaan ja kulut jakautuvat kaikkien pelaajien kanssa tasan.

Tällä kaudella olen mukana Naisten Liigassa pelaavan Espoon Bluesin valmennusryhmässä. Joukkue pelaa siis korkeimmalla sarjatasolla Suomessa ja tälläkin sarjatasolla tilanne on täysin sama.

Meillä on joukkueessa mukana useita maajoukkuetason pelaajia, jotka eivät saa pelaamisesta mitään korvausta, vaan tekevät töitä sen minkä pystyvät. Jokainen on velvoitettu tuomaan kaudessa saman summan rahaa seuran kassaan. Tällä rahalla katetaan pelimatkoista ja harjoittelusta aiheutuvat kulut. Luonnollisesti jokainen maksaa itse mailat ym. varusteet. eli seuroilla ei ole mahdollisuutta ainakaan tällä hetkellä auttaa millään tavalla taloudellisesti pelaajiaan. Tilanne on vähintään huolestuttava.

Mutta toivottavasti kaikki tämä keskustelu kääntyy positiiviseksi, ja naisten asemaan urheilussa kiinnitetään huomiota jatkossa enemmän. Toivon ennen kaikkea, että keskustelu herättäisi myös sellaisia tahoja, jotka olisivat valmiita panostamaan naisurheiluun myös taloudellisesti.

Sami Inkiläinen

Valmentaja Espoon Blues Naisten Liiga