Repoveden kansallispuistolle 150 000 euroa kestävän luontomatkailun edistämiseen

Valtionvarainvaliokunnan mietinnössä Kymenlaaksoon kohdennettiin useampi lisämääräraha. Repoveden kansallispuisto sai 150 000 euroa kestävän luontomatkailun edistämiseen. Häppiläntien peruskorjaukseen Virolahdelle ohjattiin 200 000 euroa. Rannikkoseutujen ja saariston matkailun edistämiseen kohdennettiin 400 000 euroa. Raha jakautuu Virojoelta Tornioon.

– Repoveden kansallispuisto on edelläkävijä kestävässä luontomatkailussa. Ihmisten kiinnostus luonnossa liikkumiseen on kasvanut tasaisesti koko puiston olemassa oloajan. Metsähallituksen hyvää työtä on tuettava ja annettava heille työkalut, joilla puistosta voidaan pitää hyvää huolta, Pakkanen kommentoi.

Repoveden kansallispuistossa kirjattiin viime vuonna yli 140 000 vierailua. Pohjois-Kouvolassa sijaitseva puisto on yksi Suomen suosituimmista kansallispuistoista.

– Luonnonpuiston reittiverkosto on kovalla käytöllä, samoin polttopuu-ja käymälähuolto. Kaikille puistonkäyttäjille ei ole myöskään selvää, missä saa pitää tulia, mihin roskat pitää jättää ja missä puistossa saa yöpyä, toivottavasti lisämäärärahasta on apua tämän suhteen, Pakkanen kertoo.

Virolahdella sijaitseva Häppiläntie sai peruskorjaukseen 200 000 euroa.

– Turvallinen ja toimiva tie on kaikkien käyttäjien perusoikeus. Häppiläntie on pitkään ollut peruskorjauksen tarpeessa ja nyt se on vihdoinkin mahdollista toteuttaa. Häppiläntie on tyypillinen tie haja-asutussa Suomessa. Tietä käyttävät niin paikalliset asukkaat ja loma-asukkaat, unohtamatta teiden elinvoimavaikutusta alueelle, Pakkanen kommentoi.

Merellinen Saaristokasvuohjelman jatkamiseen ja ohjelman tulosten hyödyntämiseen kohdennettiin 400 000 euroa. Lisärahan avulla voidaan edistää rannikkoseutujen ja saariston matkailua. Rannikkoseuduilla tarkoitetaan koko rannikkolinjaa Torniosta Virojoelle.

– Suomen saaristo on ainutlaatuinen ja ulottaa aina Kaakonkulmalle asti. Saariston matkailun kehittymistä pitää tukea ja siihen on rohkeasti löydettävä myös uusia avauksia, Pakkanen kertoo.