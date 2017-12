Keltakankaan liittymÃ¤ssÃ¤ otettu kiertotie kÃ¤yttÃ¶Ã¶n

Valtatien 15 Keltakankaan liittymän työmaalla on otettu käyttöön työmaan ohittava kiertotie maanantaina 11. joulukuuta. Kiertotiellä on myös väliaikainen kiertoliittymä valtatien 15 Kenraalintie-Matarojantie risteyksessä. Kiertotiellä on nopeusrajoitus 50 km/h ja kiertoliittymässä 30 km/h.

– Kiertoliittymässä kaikki suunnat – myös Kenraalintie ja Matarojantie – ovat tasa-arvoisia ja liittymään tulijan on väistettävä liittymässä ajavaa tulosuunnasta riippumatta. Tämä on osoitettu myös liikennemerkein. Tilan puutteen takia poikkeuksena normaaliin kiertoliittymään Kotkan suunnasta Sippolaan esimerkiksi Kymenlaakson Jätteelle kääntyvillä on oma lyhyt kääntymiskaista ennen kiertoliittymää, kertoo työmaalla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tilaamana valvojana toimiva Risto Kotiranta.

Linja-autopysäkit ovat kiertotien varressa ja niille kulkua varten on tehty levennetyt pientareet. Kotkan ja myös Kouvolan suuntien pysäkit ovat entisestä poiketen liittymän eteläpuolella.

– Työmaan puolesta toivomme malttia ja tarkkaavaisuutta alueella kulkevilta, jotta vahinkoja ei sattuisi tienkäyttäjille eikä työmaalla työskenteleville. Nopeuden riittävä alentaminen työkohteessa runsaan kilometrin matkalla ei pitäisi olla liian pitkä viivästys kenellekään.