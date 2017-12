Työministeri Lindström Ollaan ihmisiksi -kampanjan suojelijana

Moni kaupan alan ammattilainen joutuu päivittäin kohtaamaan työssään epäasiallista käytöstä. Maanantaina 4.12. käynnistyvällä Ollaan ihmisiksi -kampanjalla halutaan herätellä kuluttajat miettimään omaa rooliaan niin myyjien kuin muidenkin asiakaspalvelutyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämisessä.

Kaupan ammattilaisten työssään kohtaama epäasiallinen käytös on lisääntynyt viime vuosina. Tämä käy ilmi Kaupan liiton marraskuussa 2017 teettämästä yritys- ja kuluttajakyselystä sekä Palvelualojen ammattiliitto PAMin vuoden 2017 jäsenselvityksestä.

– Kaupan liiton selvityksessä 63 prosenttia yritysvastaajista kertoi henkilökunnan nimittelyn ja haukkumisen lisääntyneen. Kuluttajista 30 prosenttia oli törmännyt muiden asiakkaiden häiriköintiin erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa, ja heistä peräti 52 prosenttia nimenomaan kaupassa, kertoo Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.

– Työnantajan kannalta on kyse työsuojelusta ja henkilökunnan turvallisuudesta. Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä ja myös suurin nuorten työllistäjä. Meille on tärkeää, että kauppa on turvallinen ja viihtyisä työpaikka, Lavikkala jatkaa.

PAMin jäsenselvitys vahvistaa huonon käytöksen lisääntymisen.

– Selvityksemme mukaan myyjien kokema sanallinen väkivalta on yleistynyt. Myyjistä 9 prosenttia kertoi kokevansa sitä vähintään kerran viikossa. Tulosten perusteella on selvää, että asiaan pitää puuttua, vahvistaa PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Työssä kohdattu epäasiallinen käytös ei ole yksin kaupan ongelma. Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2016 työolobarometrin mukaan 33 prosenttia palkansaajista koki kiusaamista tai henkistä väkivaltaa asiakkaiden taholta.

– Me kuluttajat voimme omalla käytöksellämme vaikuttaa asiakaspalvelijoiden työhyvinvointiin. Meidän on osattava asettua toisen ihmisen asemaan, muistuttaa työministeri Jari Lindström, joka toimii kampanjan suojelijana.

Lindström painottaa myös kampanjan laajempaa merkitystä yhteiskunnalle.

– Kampanjalla halutaan edistää hyvinvoinnin positiivista kierrettä, joka syntyy työntekijöiden hyvinvoinnista, asiakkaiden saamasta hyvästä palvelusta ja sitä kautta yritysten menestyksestä, Lindström sanoo.

Kaupan liitto, työ- ja elinkeinoministeriö, Työelämä 2020 -hanke, PAM ja Päivittäistavarakauppa ry haluavat omalta osaltaan osallistua työhön, jolla rakennetaan suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta.