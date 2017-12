OP Kymenlaakson omistaja-asiakkaat valitsivat edustajiston

Kymenlaakson Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaaleissa 6.-19.11. ja valitsivat keskuudestaan edustajiston. Ehdokkaita oli yhteensä 109 ja valituksi tuli 40 edustajiston jäsentä.

OP Kymenlaaksossa valittiin edustajisto nyt toisen kerran. Uuden edustajiston jäsenistä 23 on ensikertalaisia ja 17 tuli valituksi uudelleen. Edustajiston jäsenistä 14 on naisia ja 26 miehiä. Mukana on niin palkansaajia, yrittäjiä kuin eläkeläisiäkin. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta.

Edustajistoon valitut vaalipiireittäin

Vaalipiiri 1, Kouvola

Heikkilä Ari Pekka, metsätalousyrittäjä, Jaala

Heikkinen Jari Antero, majuri, Kouvola

Hongisto Visa Veli, maanviljelijä, Kouvola

Inkilä Suvi-Maria, terveydenhoitaja, Valkeala

Kaunisto Ville, koripalloilija, Kouvola

Lamminmäki Lauri, yhteysjohtaja, Kouvola

Lantta Mikko, veturinkuljettaja, Valkeala

Lassila-Sramek Hanna, IT-johtamisen kouluttaja, Kouvola

Laurila-Ravi Anna, sairaanhoitaja, Valkeala

Lehtinen Tapio, luokanopettaja, Valkeala

Niemi Kari Tapio, maatalousyrittäjä, Kouvola

Peussa Mira, työnopastajakonduktööri, Kuusankoski

Pousi Juhani, rakennusneuvos, Kouvola

Soininen Kari, lääkintöneuvos, Kouvola

Vainikka Juha, maakaasumies, eläkkeellä, Kouvola

Vainio Vesa, veturinkuljettaja, eläkkeellä, Kouvola

Vaalipiiri 2, Kotka

Eerola Panu, yrittäjä, Kotka

Eerola Seppo, ylikonstaapeli, eläkkeellä, Kotka

Hippala Matti, maanviljelijä, Kotka

Hirvonen Pasi, yrittäjä, Kotka

Komulainen Rita, sihteeri, Kotka

Kunnaala-Hyrkki Vappu Helena, TKI-asiantuntija, Kotka

Mäkinen Kirsi, rakennustyöntekijä, Kotka

Oksanen Heikki J., mentori, eläkkeellä, Kotka

Pirinen Riku, järjestösihteeri, Kotka

Pokki Sinikka, terveydenhoitaja, Kotka

Renlund Tarja, liikuntakoordinaattori, Kotka

Rosqvist Kim Jörgen, maatilayrittäjä, Pyhtää

Vaalipiiri 3, Hamina

Alatalo Hanna Leena Orvokki, henkilöstöpäällikkö, Valkeala

Auren Aija Inkeri, yrittäjä, Hamina

Hämäläinen Pentti Matias, työsuojeluvaltuutettu, eläkkeellä, Hamina

Korpijoki Ilmo, yrittäjä, Hamina

Rokka Kati, vanhempi konstaapeli, Hamina

Soikkeli Risto, myyntipäällikkö, Hamina

Vaalipiiri 4, Inkeroinen-Myllykoski

Liikkanen Jenni, toiminnanjohtaja, Kouvola

Nyman Timo, luokanopettaja, Anjala

Puhakka Antti, hankintaesimies, Ruotila

Reiman Jenni, palveluneuvoja, Anjala

Uotila Risto, työ- ja yksilövalmentaja, Myllykoski

Vaalipiiri 5, Virolahti

Tolsa Harri, maanviljelijä, Virolahti

Edustajisto käyttää pankissa ylintä päätösvaltaa. Varsinaisessa edustajiston kokouksessa mm. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta. Edustajiston kokouksessa valitaan myös tilintarkastaja ja hallintoneuvoston jäsenet sekä päätetään suurimmista lahjoituksista.

– Halusimme pankille edustajiston, joka kuvastaisi mahdollisimman hyvin pankin monipuolista omistaja-asiakaskuntaa. Vaaleilla valittu edustajisto on pankkimme näköinen. Osuuspankki on asiakkaidensa omistama osuuskunta, jonka perusarvo on jäsen ja ääni -periaate, sanoo OP Kymenlaakson toimitusjohtaja Juha Korhonen.

Äänestysprosentti OP Kymenlaakson edustajiston vaaleissa oli 18,4 %.

– On hienoa, että noin 9 500 omistaja-asiakasta osallistui oman pankkinsa edustajiston valintaan, toteaa Korhonen.

Vaaleissa annetuista äänistä 63,5 % annettiin sähköisen äänestyspalvelun kautta ja vain 36,5 % annettiin postiäänestyksellä. Kaikkiaan OP Kymenlaaksolla on äänioikeutettuja omistaja-asiakkaita yli 50 000. Edustajiston jäsenet ja muutkin omistaja-asiakkaat voivat liittyä myös digitaaliseen omistaja-asiakasyhteisöön ottamaan kantaa pankin ajankohtaisiin kysymyksiin.

Edustajiston vaalit järjestettiin samanaikaisesti yhteensä 81 OPssa eri puolilla Suomea. Ehdokkaita oli yhteensä yli 5 600 ja edustajistoihin valittiin yhteensä yli 2 300 jäsentä. Kaikkien näissä vaaleissa äänestäneiden kesken arvotun Volkswagen Passat -hybridiauton vuodeksi käyttöön voitti Esa Salin Tampereelta.

OP Kymenlaakson vaaleissa äänestäneiden kesken arvottiin Apple iPad -tablettitietokone. Palkinnon voitti Auri Räsänen Kouvolasta.