Seukun ravintolan pääkokki ruoka-alan kehittäjiä

Ravintola Seukun avajaisia vietetään uudenvuoden aattona teemalla Suomi 100 vuotta päättyy – Seukku 80 vuotta alkaa. Tilausravintolan kehitystyöstä vastaa Markku Lilja.

Mutta kuka on Markku Lilja?

– Olen syntynyt Virolahdella. Muutimme Myllykoskelle Kurkisuolle, jossa asuin 15-vuotiaaksi asti. Lähdin ensin Kangasalan ammattikouluun, jossa olin kokkiryhmän ensimmäisiä poikia kaverini kanssa. Sen jälkeen tie vei merille ja maailmalle opiskelemaan.

– Isäni, Onni Lilja, 98, asuu edelleen itsekseen Myllykoskella ja käyn häntä täällä katsomassa.

Markku Lilja pyörittää poikansa Miikan kanssa Linnan Herkut Oy:tä Hämeenlinnassa. Miamissa Floridassa toimii tytäryhtiö VM Food USA Inc. Pari viikkoa sitten Lilja avasi Helsinkiin musiikkiravintola St. Anna´s.

– Ravintola-ala on haastava bisnes, mutta saimme tarjouksen, josta emme voineet kieltäytyä. Storyville on vastaavanlainen ravintola, mutta meillä pääpaino on ruuassa jazz-musiikin lisäksi.

Työnjako Liljoilla on selkeä.

– Poika on armoton ruuanlaittaja. Minä hoidan hallituksen puheenjohtajana hallintoa ja suhteita, sanoo Lilja ja mainitsee olleensa jo eläkkeellä pari vuotta.

Mutta miten Myllykosken Seuratalo tuli kuvioihin?

– Juha Jokimies soitti, että tulisinko käymään. Karl-Erik Wetzerin kanssa kävimme talon kehittämistä ja tiloja läpi. Idea kuulosti hyvältä. Puitteet ovat kunnossa.

Lilja kaavailee, että uuden vuoden menussa saattaa olla jotain Myllykosken tehtaalla vierailleen Suomen marsalkka Gustaf Mannerheimin suosikkiruokia.

– Marskin ryyppy ennen vorschmack-illallista…

Linnan Herkut tekee esivalmistettuja ruokia, jotka tilaajan keittiö viimeistelee annoksiksi. Asiakkaina ovat muun muassa ravintolat, laivavarustamot ja lentoyhtiöt. Isoista tapahtumista Liljan asiakkaita on Jukolan Viesti. Ja ehkä yrityksen nimestäkin voisi päätellä, että itsenäisyyspäiväkin on merkittävä työllistäjä.

