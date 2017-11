Taikatemppuja ja lasten kasvatusvälineitä Myllykoskella

Myllykoskella Reunan kirjakaupassa tapahtumat jatkuvat. Maanantai-iltana 27. marraskuuta pidetään koko perheen taikatapahtuma, jossa taikuri Aatu Itkonen esittää taikashow´n ja tekee ilmapalloeläimiä. Esittelyssä on myös kouvolalaisen Veera Miettisen kuvittama lasten uusi lastenkirjasarja, jonka ensimmäinen osa on nimeltään Sirkuspoika Oliver ja taikakoppi. Tapahtumaan on pieni pääsymaksu, jolla saa mehun ja ilmapalloeläimen.

Tiistai-iltana kouluttaja, kirjailija Aila Juvonen saapuu Myllykoskelle kertomaan Skidikantin välineistä. Skidikantti on Juvosen kehittämä ohjelma, joka tarjoaa selviytymisen avaimia lapsille. Se sisältää sosiaalisten taitojen aakkosia muun muassa kehon hallintaa, pelon hallintaa, ryhmätaitoja, rajojen löytämistä ja riskitilanteista selviämistä.

Lasten parissa työskenteleville niistä on hyötyä muun maussa työroolin kehittämisessä ja ilon säilyttämisessä työssä ja aggression kohtaamisessa. Kasvattajille se avaa lasten sosiaalisten taitojen merkitystä. Luvassa myös harjoituksia, joita voi hyödyntää kotona, koululuokassa tai lapsiryhmässä heti seuraavana päivänä.

Trubaduuri ja lauluntekijä Mika Byman kitaroineen mukana Skidikantti-illassa.