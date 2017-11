Kymen Vetokoiraseurasta seitsemÃ¤n MM-kisoissa Puolassa

Valjakkourheilun sulan maan maailmanmestaruuskilpailut järjestetään Puolassa. Tänään alkavissa ja sunnuntaihin asti kestävissä kisoissa on mukana noin 20 kilpailijaa Suomesta. Heistä iso osa eli seitsemän on Kymen Vetokoiraseuran edustajia.

– Kaikki seuramme kilpailijat pyrkivät Puolassa mahdollisimman puhtaisiin suorituksiin. Jos näin tapahtuu, on moni lähellä MM-mitalia, arvioi Teemu Lojamo.

Voikkaalainen Lojamo osallistuu kahden koiran kärryajoon.

Korvenkyläläinen Vesa-Pekka Lehtomäki on niittänyt mainetta valjakkourheilussa talvella. Hänellä on MM-kultaa vuodelta 2015 ja lisäksi neljä EM-mitalia.

– Nyt ovat vuorossa ensimmäiset sulan maan arvokisani ulkomailla. SM-kisoissa tänä syksynä sain lajissa SM-kultaa kahdeksan koiran luokassa ja SM-hopeaa kuuden koiran kanssa. Puhtaalla suorituksella on Puolassa mahdollisuuksia mitaleille, arvioi MM-kisoissa kahdeksan koiran luokassa kilpaileva Lehtomäki.

Muut seuran edustajat MM-kilpailuissa ovat Haminan Summassa asuva Hanna Kaipiainen, lahtelainen Marko Punavaara, Kotkan Tavastilassa asuva Petri Kiiski, hyvinkääläinen Henna Lappi ja asikkalalainen Tuire Mikkonen-Kalpio.

