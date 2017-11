JÃ¤tteenpolttolaitos Myllykoskelle?

Asioidessani Kymenlaakson Jätteen alueella, kiinnitti huomiotani kotitalousjätteen suuri määrä lajittelualueella, joka oli lokkien valloittama. Soitin asiasta Kymenlaakson Jätteelle ja arvelujeni mukaisesti syyksi kerrottiin, että lajittelualueella oleva avovarastointi johtuu Korkeakosken laitoksella olevasta huoltoseisokista.

Uudelle jätteenpolttolaitokselle olisikin alueellamme selkeästi tarvetta! Toinen jätteenpolttolaitos tarvitaan, jotta vältytään väliaikaisesta avovarastoinnista. Myös jo nyt laajalta alueelta tulevan jätteen määrää voitaisiin kasvattaa ja saada lisää kassavirtaa ja kaivattuja työpaikkoja paikkakunnallemme.

Hyvä paikka uudelle jätteenpolttolaitokselle löytyy Myllykosken pysäytetyltä tehdasalueelta. Kattilarakennuskin olisi valmiina, ellei se ole menossa kattilakaupassa Saksaan? Myös muu tarvittava tehdasinfra UPM:n omistamalla alueella jo on: sähkö- ja automaatiotilat, turpiinisalit, ym. teknisiä tiloja. Uusi jätebunkkerirakennus tarvitaan jätteen vastaanottoon. Olemassa olevat rakennukset vaativat myös suunnittelua, mutta paljon on jo valmiina. Jopa raideliikennevaraus on alueella.

Mikäli Myllykosken tehdasalueella saataisiin uusi jätteenpolttolaitos, voisi sinne helpommin asettua myös muuta teollisuutta. Esimerkiksi sahalaitos kuivaamoineen, jollainen siellä sodan jälkeen toimi pitkään. Tai jopa bioetanolilaitos. Tehdasalueelta löytyisivät tilat myös puhtaiden jätteiden lajitteluun. Uudella laitoksella voisi tehdä myös kaukolämpöä Myllykosken taajamaan. Nykyiset pienet kaukolämpölaitokset voitaisiin jättää varalaitoksiksi. Uudella laitoksella sähköä saataisiin helposti tuotettua ja jätteet hävitettyä.

Jätteenpolttolaitoksia tarvitaan Suomessa aina vain enemmän, koska mitään jätettä ei saa haudata luontoon! Nykyaikainen jätteenpolttolaitos on lähes hajuton. Jätettähän ei varastoida ulkoalueilla, vaan jäteauto kippaa jätteen alipaineistettuun jätebunkkeriin. Ympäristöluvan saamiseksi tällaiselle laitokselle taajama alueelle pitää päästöjen olla erityisen hyvin hallittuja.

Tässä olisi hyvä projekti esimerkiksi Fortumille, joka omistaa jo vastaavan jätteenpolttolaitoksen Riihimäellä Ekokemin alueella. Jopa valtiovalta saattaisi tukea tällaista hanketta. Jätteenpolttolaitoksen suunnittelu-osaamista löytyy Kouvolan seudulta paljon. Tämän tiedän, koska toimin itse projektipäällikkönä jätteenpolttolaitoksen suunnittelussa ennen eläkkeelle siirtymistäni.