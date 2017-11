Varkaat vaanivat verkossa â€“ Black Friday on huijarille vuoden kohokohta

Suomalaiset kuluttivat verkkoshoppailuun viime vuonna 3,2 miljardia euroa. Yhä useampi tekee ostoksensa suurina alennuspäivinä, kuten Black Fridayn aikaan tai esimerkiksi joulun aleissa. Samaan aikaan liikkeellä on runsaasti varkaita, jotka hyötyvät huolimattomista ja kiirehtivistä shoppailijoista.

Ostoksia tehdään yhä useammin verkossa. Lähes puolet suomalaisista shoppailee verkossa joka kuukausi, ja heistä moni valitsee verkkokaupan halpojen hintojen takia. Tarjouksista täyttyvät ostospäivät, kuten Black Friday, houkuttelevatkin ihmisiä runsaasti verkkokauppaostoksille – ja myös huijarit ovat paikalla.

Vakuutus- ja turvayhtiö mySafetyn vakuutuskäsittelijä Hanna-Maria Silvennoinen kertoo, että markkinapäivät innostavat huijareita luomaan tilausansoja kuluttajille.

– Kun kaikki on edullista, ihmiset eivät välttämättä kiinnitä huomiota epäilyttävän edullisiin tuotteisiin, jotka voivatkin olla pelkkää huijausta, Silvennoinen sanoo.

Silvennoinen kertoo, että yleisimpiä verkkokauppahuijauksia ovat niin sanotut euron huijaukset: ostaja on jollain sivustolla, jossa hänelle ponnahtaa eteen ikkuna. Tarjouksessa pyydetään osallistumaan kilpailuun tai tilaamaan arvokas tuote kotiin vain euron hintaan.

Kun ihminen on näpytellyt maksukorttinsa tiedot, vahinko on valmis.

– Myöhemmin selviää, että hän on sitoutunut palveluun, jota ei ole olemassa ja josta voidaankin veloittaa satoja euroja kuukaudessa, Silvennoinen sanoo.

Hankalia tapauksista tekee se, että ne ovat useasti laillisia huijauksia. Kuluttaja ei vain aina löydä monen klikkauksen takaa tilausehtoja, joissa kerrotaan, mihin hän on sitoutunut.

Silvennoinen kehottaakin tarkastamaan aina verkkokaupan yhteystiedot, jotta asiakas tietää, kenen kanssa hän asioi. Tilausta ei kannata hyväksyä kiirehtimällä.

– Lue aina toimituksen ja tilauksen ehdot, tietosuojaselosteet ja palautuksen ehdot, ennen kuin ostat tuotteen. Tilauksen jälkeen on hyvä säästää tilausvahvistukset ja kaupan ehdot.

Monet luulevat, että verkkohuijauksilta säästyy, kun käyttää tuttuja kauppoja. Huijarit kuitenkin hyödyntävät luotettuja yrityksiä ja tekevät huijauksensa niiden nimissä. Yksi tapa on laatia väärennettyjä, muta aidonnäköisiä verkkosivuja.

– Voidaan sanoa kuuluvansa yritykseen tai leikkiä sen yhteistyökumppania. Isoja nimiä käytetään myös silloin, kun kalastellaan maksutietoja esimerkiksi huijaussähköpostien avulla, Silvennoinen kertoo.

mySafetyn teettämän tutkimuksen* mukaan 33 000 suomalaista on joutunut identiteettivarkauden uhriksi kuluneen vuoden aikana. Varkauksista 35 prosenttia oli maksuvälinepetoksia.

Silvennoinen kertoo, että yhä useammin nettihuijauksen takana on ammattirikollinen, ja väärinkäytöt voivat olla mittavia – jopa neljäsosalle uhreista tulee yli 500 euron seuraukset.

– Identiteettivarkauksissa tiedot voivat levitä useammalle ihmiselle. Kun samoilla tiedoilla tehdään ostoksia eri paikoista, vahingot voivat kasvaa jopa kymmeniin tuhansiin euroihin, Silvennoinen sanoo.

mySafetyn vinkit verkkokauppaostoksia varten:

• Pyri asioimaan tutussa verkkokaupassa. Jos tilaat tuotteita vieraasta kaupasta, selvitä verkkokaupan tiedot sekä Y-tunnus. Tarkista, minkälaisia kokemuksia muilla on verkkokaupasta.

• Maksa luottokortilla. Petostilanteessa tai esimerkiksi konkurssissa saat luottokorttiyhtiöltä rahat takaisin.

• Täytä verkkokaupassa vain vaadittavat tiedot. Jos esimerkiksi tilaat ostokset laskulle, maksukortin tietoja ei tarvita. Usean sähköpostiosoitteen kirjoittaminen on myös riski. Varas saa paljon erinäisiä tietoja käsiinsä, jos hän pääsee murtautumaan sähköpostiin.

• Varmista, että käytät suojattua TSL-yhteyttä. Suojatun yhteyden tunnistaa ikkunassa olevasta lukosta tai siitä, että verkko-osoite alkaa merkinnällä https://

• Pidä huolta virustorjunnasta. Älä käytä verkko-ostoksiin julkisissa tiloissa olevia koneita. Niissä voi olla henkilökohtaisia tietoja skannaavia haittaohjelmia, joita on vaikea havaita.

*Lähde: Tiedot ovat peräisin Research Insight Finlandin toteuttamasta identiteettivarkaustutkimuksesta. Tutkimus tehtiin vuonna 2017 kolmatta kertaa, ja siihen haastateltiin yli 3 000 suomalaista.