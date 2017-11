Monttuihin kuolevat kalat puhututtavat Anjalassa ja Inkeroisissa

Kalastajat ovat jo vuosikausia harmitelleet monttuihin jääviä ja sinne kuolevia kaloja Inkeroisten vesivoimalaitoksen alapuolella. Kun voimalaitoksessa tehdään ohijuoksutusta, vedenpinta nousee, ja kalat uivat aivan padon lähelle. Veden laskiessa kalat jäävät ”lätäköihin”, eivätkä enää pääse niistä pois.

Kemijoki Oy omistaa Kymijoessa Inkeroisten ja Anjalan välissä kaksi vesivoimalaitosta, joista Inkeroisten laitos on valmistunut vuonna 1922 ja Anjalankosken laitos vuonna 1983.

– Aloitamme säännöstelypadon ja patoluukun peruskorjauksen suunnittelun ensi vuonna. Siinä yhteydessä on tarkoitus miettiä ratkaisua ongelmaan, kertoo Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttula.

– Tässä vaiheessa ei konkreettisia suunnitelmia tai kustannusarvioita mahdollisista ratkaisuista vielä ole. Sinällään yhtiöllä ei ole velvoitetta asiaan liittyen, mutta ymmärrämme kalastajien huolen, korostaa Huttula.

