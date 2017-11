Naisurheilu mediassa -seminaari Kouvolassa

Kouvolan upseerikerholla järjestetään 28. marraskuuta illalla urheiluseminaari, jonka aiheena on ”Naisurheilu mediassa”.

Aiheesta pitää esitelmän liikuntatieteiden tohtori Annu Kaivosaari, jonka liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirja ”Lempeä Lydia – voimakas Björgen – Naishiihtäjien representoinnin muutokset UrheiIulehden teksteissä vuosina 1905–2010”, tarkastettiin Joensuun yliopistossa huhtikuussa 2017.

Kaivosaaren esitelmää juhlaseminaarissa ovat kommentoimassa naisurheilijoista muun muassa suunnistaja Minna Kauppi, koripalloilija ja urheilujohtaja Reetta Piipari sekä urheilutoimittajista muun muassa Suomen urheilutoimittajien liiton puheenjohtaja Kalle Virtapohja, MTV3:n urheilutoimittaja Mika Saukkonen ja Kouvolan Sanomien urheilutoimituksen päällikkö Tapio Ahlroth.

Seminaarin moderaattorina toimii urheilutoimittaja Pertti Tapola.

Kymenlaakson Urheilutoimittajien ja Kymenlaakson Liikunnan yhdessä järjestämä seminaari on yleisölle avoin, mutta siihen on syytä ilmoittautua etukäteen KymLin verkkosivuilla.

Seminaari on Kymenlaakson Urheilutoimittajayhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari.