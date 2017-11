Anjalan tykkilumilatu avattiin käyttöön lauantaina. Aluksi sillä oli mittaa noin 1 kilometri, mutta alkuviikosta lunta ajettiin maastoon lisää. Tällä hetkellä on käytössä 1,8 kilometrin mittainen ympyrälenkki.

Aiempaan tapaan ladulla hiihtäminen on maksullista. Kausikortin tai päivälipun voi ostaa Mari’s Coffeesta. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä lippuja sekä kausikortteja on myynnissä Anjalan urheilukentällä kello 8.00–10.00.