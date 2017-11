MLL Kymen piiri palkitsi lastenlääkäri Timo Sillanpään

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri palkitsi lauantaina 18. marraskuuta Anjalan Mari’s Coffeessa pitämässään syyskokouksessa Timo Sillanpään Vuoden teko 2017 -tunnustuksella. MLL:n Kymen piiri palkitsee vuosittain henkilön tai yhteisön Vuoden Teko -palkinnolla kiitoksena työstä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Sillanpää on tehnyt korvaamatonta työtä pohjois-kymenlaaksolaisten lasten ja perheiden hyväksi.

Sillanpää on toiminut useita vuosia Pohjois-Kymen sairaalan lastenlääkärinä. Useilta asiakkailta saadun palautteen mukaan Sillanpää kohtelee lapsia vastaanottokäynneillä kiireettömästi ja lämpimästi, juttelee heille ymmärtävästi ja osaa ottaa lapsen huomioon kokonaisvaltaisesti. Sama kiireetön ja lämmin kohtaaminen pätee myös vanhempiin, joille Sillanpää pystyy kertomaan asioita rauhallisesti sekä antamaan tietoa ja asiantuntemusta siten, että vanhemmat pystyvät olemaan rauhallisin mielin vaikeissakin tilanteissa.

Kuultuaan tunnustuksen saamisesta Sillanpää kertoi hämmentyneenä tekevänsä vain työtään, mutta myönsi myös potilas- ja saattaja-lääkäri kontaktiin panostamisen olevan totta.

– Se mitä olen siitä oppinut, on se että lapseen tai nuoreen on syytä ottaa kontakti aina ensin ja vasta sitten saattajiin – hän on asiakkaani, oli hän sitten minkä ikäinen tahansa, Sillanpää toteaa.

Nuorena itseään ujona pitänyt Sillanpää ei kuvitellut tulevansa lastenlääkäriksi, mutta ajan myötä huomasi sosiaalisten taitojensa sopivan työhön loistavasti. Toisena tärkeänä tekijänä lastenlääkärin työssään Sillanpää pitää kykyä ja tarvetta huolehtia pienimmistäkin asioista, mitä asiakkaat ja varsinkin heidän vanhempansa arvostavat suuresti.

– Minulla on ollut myös onni työskennellä tukea ja kannustusta antavassa työyhteisössä hyvien työkavereiden kanssa, Sillanpää toteaa.