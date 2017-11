Kymenlaakson Opiston valokuvauslinjan näyttely Poikilo-galleriassa

Kymenlaakson Opiston valokuvauslinjan näyttely Luova on esillä 21.11.-17.12. Kouvola-talon Poikilo-galleriassa. Näyttelyn avajaiset pidetään maanantaina 20. marraskuuta.

Näyttelyssä on kuvia valokuvauksen syyslinjan opiskelijoilta. Esillä on monipuolinen kattaus rauhallisista luontokuvista värikkääseen valokarnevaaliin. Jokaiselta opiskelijalta on esillä 2-4 kuvaa.

Valokuvauslinjalla on opiskeltu kameratyöskentelyä, valokuvailmaisua, henkilö- ja studiokuvausta ja kuvankäsittelyä. Lisäksi on tutustuttu valokuvauksen historiaan, kuva-analyysiin, dokumentti- ja lehtikuvaukseen sekä maisema- ja luontokuvaukseen.

Näytteilleasettajat ovat Ninja Isola, Helena Juvankoski, Kira Ketonen, Jenna Kosonen, Susanna Kuusela, Jenna Kärkkäinen, Jukka Lahti, Sanna Lekander, Viivika Oder, Anna-Maija Prinkkilä ja Terhi Skippari. Opiskelijoiden ikäjakauma on 17-55 vuotta. Osa on tullut syventämään harrastustaan ja toiset valmentautumaan ammatillisen koulutuksen valintakokeisiin.

Inkeroisissa sijaitseva Kymenlaakson Opisto on visuaaliseen alaan erikoistunut kansanopisto, jossa voi valokuvauksen lisäksi opiskella pelisuunnittelua ja -grafiikkaa, sarjakuvaa ja digitaalista kuvittamista, kuvataiteita ja graafista suunnittelua. Linjat kestävät lukukauden tai lukuvuoden. Valokuvauslinja on toiminut vuodesta 1999 ja valokuvauksen kevätlinjalle 2018 on haku meneillään.