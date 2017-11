Riskiryhmien toivotaan ottavan influenssa- ja pneumokokkirokotukset

Kouvolan kaupunki haluaa edistää tänä syksynä infektioiden ennaltaehkäisyä ja muistuttaa ikääntyviä kaupunkilaisia rokotuksista influenssavirusta ja pneumokokkibakteeria vastaan. Rokotteiden ottamista molempia taudinaiheuttajia vastaan suositellaan etenkin riskiryhmille. Influenssakausi, ikääntyminen ja pneumokokkibakteeri voivat sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta aiheuttaa kohtalokkaita seurauksia.

Suojautuminen influenssaa sekä pneumokokkitauteja, esimerkiksi keuhkokuumetta, vastaan on ajankohtaista. Näiden vakavien, usein sairaalahoitoa vaativien tautien ennaltaehkäisy vaatii sekä yksilön että kunnan aktiivista toimintaa. Kouvola haluaa huolehtia asukkaidensa terveydestä ja muistuttaa tänä syksynä ikääntyviä kuntalaisia influenssa- ja pneumokokkirokotuksista. Kaupungin aktiivinen rooli terveyden ylläpidossa ja epidemioiden ehkäisyssä voi tuottaa merkittäviä tuloksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kaikille yli 65-vuotiaille rokotusta sekä viruksen aiheuttamaa influenssaa että pneumokokkibakteerin aiheuttamia tauteja vastaan. Molemmat taudinaiheuttajat ovat erityisen vaarallisia ikääntyneille, sillä vastuskyky heikkenee vuosien karttumisen myötä ja tekee alttiimmaksi sairastumiselle.

Influenssavirus on tunnettu talvikauden ikävä vieras, mutta pneumokokki on infektiosairauksia aiheuttavana bakteerina tuntemattomampi. Sen aiheuttamista vakavista taudeista yleisin on keuhkokuume. Keuhkokuumeen lisäksi pneumokokki voi aiheuttaa muitakin vakavia sairauksia, kuten aivokalvotulehdusta tai yleisinfektiota.

Suomessa kymmenet tuhannet yli 50-vuotiaat sairastavat pneumokokin aiheuttamia tauteja vuosittain. Erityisen runsaasti pneumokokin aiheuttamaa keuhkokuumetta esiintyy influenssakaudella nk. influenssan jälkitautina. Piikki ilmaantuvuudessa osuu usein marras-joulukuusta helmi-maaliskuulle. Jopa puolet keuhkokuumetapauksista vaatii sairaalahoitoa.

Rokottautumisaktiivisuudessa olisi parantamisen varaa erityisesti iäkkäiden osalta, koska he kuuluvat riskiryhmään. THL:n tilastojen mukaan vain alle puolet, noin 47 prosenttia yli 65-vuotiaista suomalaisista otti viime kaudella vuosittaisen kausi-influenssarokotteen. EU:n komission suositus influenssarokotuskattavuudesta tässä riskiryhmässä on 75 prosenttia. Pneumokokkirokotuksen osalta kumulatiivinen rokotuskattavuus yli 65-vuotiaiden ja muiden riskiryhmien osalta on vain noin 10 prosenttia. Pneumokokkirokotusta ei tarvitse uusia vuosittain.

Parantamalla ennaltaehkäisyä, esimerkiksi alueellista rokotuskattavuutta kummankin taudinaiheuttajan osalta, saavutettaisiin hyötyjä niin yksilön kuin kunnan kannalta. Yksilölle rokottautuminen antaa suojaa vakavia tauteja vastaan. Rokottautumalla suojaa myös lähimpiä ympärillään, sillä jokainen rokottautunut lisää laumasuojaa, joka estää pneumokokkitauteja leviämästä. Pneumokokki leviää myös oireettomien ihmisten välittämänä. Kunnan osalta lisääntyneet rokotukset tarkoittavat vähemmän sairaalapäiviä ja näin selvää säästöä kunnalle.

Käsihygienian ja terveiden elintapojen lisäksi rokottautuminen on hyvä keino suojautua pneumokokkia ja influenssaa vastaan. Lapset ovat saaneet pneumokokkirokotteen osana kansallista rokotusohjelmaa vuodesta 2010 lähtien. Aikuisten on muistettava itse huolehtia rokotussuojastaan. On tärkeää, että tieto taudinaiheuttajista ja saatavilla olevista rokotuksista tavoittaa erityisesti suuremmassa riskissä olevat, jolloin jokainen voi tehdä henkilökohtaisen päätöksen suojautumisestaan.