Joni Haimi pääsee viettämään isänpäiväviikonloppua vapaalla töistä

Haimin perheessä Anjalassa on sunnuntaina harvinainen isänpäivä, sillä Joni Haimilla on vapaata työstään.

– Minulla on vapaa viikonloppu keskimäärin kerran kuukaudessa, eikä aina sitäkään, kertoo Med Group Ensihoitopalvelu Oy:ssä työskentelevä Joni. Hänen Noora-vaimonsa ei välttämättä ole kuitenkaan isänpäivänä kotona, sillä hän on viimeisimmillään raskaana.

Varmuudella sunnuntaina Anjalaan kokoontuvat Jonin ohella lapset Elmeri, 12, Lauri, 10, ja Noel, 4. Wilma, 15, viettää perinteisesti isänpäivän oman isänsä luona Karhulassa. Wilma on Nooran edellisestä liitosta. Elmeri ja Lauri puolestaan ovat Jonin edellisestä liitosta. Sutinaa perheen elämiseen tuovat vielä terhakkaat koirat Uki ja Pertti.

Mutta millainen isä Joni onkaan?

– Iskä on hauska ja leppoisa, toteaa Elmeri.

– Hauska ja leppoisa. Pelaamme yhdessä pleikkaria ja futista sekä kokoamme legoja, kertoo Lauri.

