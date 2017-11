Palliatiivisen ja saattohoidon järjestäminen Kouvolassa

Kouvolan kaupunki valmistelee vuodeosastotoiminnan ja Pohjois-Kymen sairaalan (PoKS) nykyisin tuottaman erikoissairaanhoidon siirtoa Carean vastuulle. Muutokseen sisältyy suunnitelma, jonka mukaan Marjoniemessä olevat vuodeosastot sulautuvat osaksi uutta PoKSiin muodostettavaa kuntouttavaa kokonaisuutta. Osastojen tulevaisuuden profilointi on käynnissä parhaillaan.

Marjoniemen osasto 6:lla hoidetaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon potilaita. Henkilöstörakenne osastolla on moniammatillista ja he ovat saaneet lisäkoulutusta palliatiivisen- ja saattohoidon toteutuksesta. Kyseisen potilasryhmän hyvä hoito on auttamista päivittäisissä toiminnoissa, sekä tietoa kivun ja muiden oireiden hoidosta. Osaston koko hoitohenkilöstö on erittäin motivoitunutta ja sitoutunutta hoitamaan kyseistä potilasryhmää. Hoitotyötä on kehitetty ja tahdotaan kehittää edelleen moniammatillisesti, yhdessä osasto kuuden, palliatiivisen poliklinikan ja kotiutustiimin kanssa. Edellä mainitut yksiköt toimivat nykyisin samassa rakennuksessa, joka on edellytys laadukkaan, tehokkaan ja joustavan toiminnan toteutumiselle. Kouvolassa käytössä olevassa toimintamallissa on huomioitu hoidon laatu ja saatavuus, omaiset, yhteistyötahot ja hoitoympäristö. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kotisaattohoidon asiakas on tarpeen vaatiessa päässyt osasto 6:lle mihin vuorokauden aikaan hyvänsä. Osastolla on järjestetty tilat niin, että omaisilla ja läheisillä on mahdollisuus olla tukena osastolla. Ympäristö on luotu rauhalliseksi ja yksilöä kunnioittavaksi. Yhteistyössä Kymenlaakson syöpäyhdistyksen vapaaehtoisten kanssa on luotu oma toimintamalli, joka tukee hoidossa olevia potilaita.

Tulevaisuudessa palliatiivinen ja saattohoitotyö keskittyy entistä enemmän kotiin ja kodinomaisiin muihin ympäristöihin. Lähihoitajat ovat siellä suurin yksittäinen terveydenhuollon ammattiryhmä. Lähihoitajatutkinto antaa hyvän perustan parantumattomasti sairaiden ja kuolevien hoitotyöhön. Lähihoitajien työn perusta on alan ammattieettiset ohjeet. Osana moniammatillista tiimiä heidän työssään korostuu elämän kunnioittaminen ja ihmisarvon mukainen kohtelu, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja vastuullisuus. Ammattitaitovaatimuksissa on tarkkaan määritelty lääkehoidossa sekä saatto- ja palliatiivisessa hoidossa toimimisen ammattitaitokriteerit.

Toiminnan tavoitteen Kouvolassa on oltava sellainen, että se mahdollistaa ja tukee kotisaattohoidon jatkuvuuden ja kehittämisen. Henkilöstörakenteiden on oltava hoidettavien tarpeista lähteviä, moniammatillisia tiimejä, joissa hyödynnetään kaikkien ammattiryhmien osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyisessä toiminnassa lähihoitajien osaamista on hyödynnetty hyvin ja moniammatillinen yhteistyö on sujunut moitteettomasti potilasturvallisuuden vaarantumatta. Näin on jatkossakin oltava.

SuPerin ammattiosasto 708 mielestä monen toimijan kanssa yhteistyössä rakennettua toimintamallia ei saa rikkoa, vaan edelleen kehitettävä ja parannettava vastaamaan vuoden 2018 alusta voimaan tulevia valtakunnallisia linjauksia ja kriteereitä palliatiivisen ja saattohoidon toteutuksesta sekä koulutuksesta. Osastojen tulevaisuuden profilointi on toteutettava niin, että siinä huomioidaan ja säilytetään nykyiset, hyvät ja toimivat toimintamallit, sekä osaava henkilöstö. SuPerin paikallinen ammattiosasto pitää tärkeänä, että muutoksista huolimatta, Kouvolassa toteutetaan, palliatiivista ja saattohoitoa laadukkaasti myös tulevaisuudessa. Kyseessä on kokonaisuus, johon koko moniammatillinen henkilökunta on sitoutunut. Omaisilta ja läheisiltä saatu jatkuva hyvä palaute ja kiitos tukevat tätä.

SuPerin paikallinen ammattiosasto 708 on mielellään mukana kehittämässä ja toteuttamassa hyvää palliatiivista ja saattohoitoa Kouvolassa.

SuPer ao. 708 hallitus

Tuula Rantamo

SuPer ao. 708 puheenjohtaja

Hannele Nupponen

SuPer pääluottamusmies Kouvola