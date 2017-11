Kouvola selvittää kaupunkipyörien tarvetta

Kouvolan kaupunki tavoittelee kaupunkipyöräjärjestelmän testausta ensi kesäksi yhdessä Kotkan kanssa. Marraskuun ajan auki olevalla kyselyllä kartoitetaan tarvetta kaupunkipyörille ja selvitetään, millainen järjestelmä täällä olisi toimivin.

Onko Kouvolassa tarvetta kaupunkipyörille? Millaiset kaupunkipyörät toimisivat Kouvolassa? Millaisia kokemuksia sinulla on kaupunkipyöristä? Minkälainen kaupunkipyöräilijä olet? Mistä haluaisit kaupunkipyörän käyttöösi ja mitä reittiä ajaisit? Muun muassa näitä kysytään kaupungin verkkosivuilla auki olevassa kyselyssä, jolla kartoitetaan kouvolalaisten ja täällä opiskelevien sekä työssäkäyvien kokemuksia ja näkemyksiä kaupunkipyöristä ja –pyöräilystä. Kysely on auki 6.11.-1.12.2017 osoitteessa www.kouvola.fi/pyoraily.

Kyselyn tuloksia käytetään kesälle 2018 tähdätyn, kaikille avoimen kaupunkipyöräpilotin suunnitteluun ja toteutukseen. Pilotoinnista saaduilla kokemuksilla selviää, millaisen kaupunkipyöräjärjestelmän Kouvolaan voisi tulevina vuosina rakentaa.

Kouvolan kaupunki tekee selvityksissä ja suunnittelussa yhteistyötä Kotkan kaupungin kanssa, sillä kaupungeilla on samansuuntaiset intressit ja aikataulutoiveet projektille. On myös selvää, ettei Helsingin mallin mukainen pysyviin pyöräasemiin perustuva kaupunkipyöräjärjestelmä voi tulla kysymykseen kummassakaan kaupungissa, vaan tilalle on kehitettävä ketterämpi, esimerkiksi älypuhelinteknologiaa hyödyntävä pyörien paikannus- ja lukkojärjestelmä.

Kouvolan tavoitteena on saada suunnitelma valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Päätökset pilotoinnista ja sen laajuudesta tehdään alkutalvesta 2018.

Kyselyn, selvityksen järjestelmistä ja suunnitelman kaupunkipyöräkokeilusta tekee palvelumuotoilija ja pyöräaktiivi Antti Lääperi. Selvityksen on tilannut Kouvolan kaupungin Viisaan Liikkumisen hanketta pyörittävä työryhmä, jonka tehtävänä on lisätä joukko- ja kevyenliikenteen houkuttelevuutta ja kannustaa niiden käyttöön. VILKAS-hanke saa rahoitusta Liikennevirastolta.

Kaupunkipyöräjärjestelmät ovat viime vuosina olleet menestystarinoita ympäri maailmaa ja esimerkiksi Helsingissä 2016 käynnistetty järjestelmä on ylittänyt kaikki odotukset. Myös useat muut suomalaiskaupungit selvittävät tällä hetkellä mahdollisuuksia toteuttaa omat kaupunkipyöräjärjestelmänsä. Ensi kesäksi järjestelmät ovat tulossa ainakin Turkuun ja Espooseen ja Kouvola haluaa olla edelläkävijöiden joukossa. Erilaisten kaupunkipyöräjärjestelmien kehitys on ollut nopeaa ja saatavilla on useita erilaisia teknisiä ratkaisuja, jotka sopivat myös Kouvolan kaltaisille kaupungeille.