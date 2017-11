Tarja, Göran ja Nappi Tornaeus sekä Karl-Erik Wetzer Vuoden mylsäläisiksi

Mylsä Klubi on tänään perjantaina valinnut Tarja, Göran ja Nappi Tornaeuksen sekä Karl-Erik Wetzer Vuoden Mylsäläisiksi Suomalainen Olutravintola Villi Wäinömössä Helsingissä.

– Vuaden mylsäläisen valinnassa äänet menivät puoliksi, joten niin meni tittelikin. Meillä on nyt sitten kaksi puolen vuoden mylsäläistä. Toinen on Tarja, Göran ja Nappi Tornaeus. Perusteena on heidän aktiivinen panoksensa Myllykosken kehittämiseksi. Toinen on Karl-Erik Wetzer. Perusteena on ansiokas toiminta kehittyvien kiinteistöjen talonmiehenä, valotti Heikki Kupari päätöksiä.