Kouvola esillä – mielenkiintoisesti ja myönteisesti

Kouvola on viime aikoina ollut puheissa myönteisessä mielessä. Markkinointiin on panostettu monella tavalla ja uusin keinoin. Betonikaupunki-nimestä ollaan montaa mieltä, mutta sekin herätti puhetta. Siitä imagosta ollaan kuitenkin pääsemässä eroon, jos on uskominen kaupungin ja Kinnon yhteistä kampanjaa, jossa Helsingin Sanomissa mainostetaan kaupunkia luonnossa alastomana kirmaavilla miehillä ja naisilla. Itä-Helsinkikin kuulostaa ihan hyvältä. Ja kyllä täällä työpaikkojakin on.

Pääkaupunkiseudulta Kouvolaan ei todellakaan ole tuntien matka. Olisi hienoa, jos kaupungin keskeisen sijainnin mahdollisuudet vihdoin huomattaisiin. Ja olisihan se mukavaa, jos vaikka lääkäreitäkin virkoihin saataisiin lisää. Moni muualta tuleva lääkärihän tekee kuitenkin vastaanottoja Kouvolassa.

Kouvolan kaupungin tiedottamista on avattu muutenkin tänä vuonna. Toimialat järjestävät tiedotusvälineille aamukahveja, päiväkahveja ja mehuhetkiä. Tilaisuuksista saa suoraan jutunaiheita tai vinkkejä ja taustatietoa ajankohtaisista aiheista ja päätöksenteon vaiheista. Viranhaltijoita on paljon mukana tilaisuuksissa ja tunnelma on leppoisa. Nykyään viranhaltijoita tavoittaa myös paremmin kuin aikaisemmin. Selvästi tiedottamisen merkitystä on painotettu. Paikallislehden edustajille nämä tilaisuudet ovat tärkeitä, koska olemme samalla viivalla suurempien medioiden kanssa. Kaupungin oma tiedotusverkko on myös aktivoitunut. Suuremmilta toimialoilta tulee viikoittain tiedotteita, joita voi hyödyntää niin verkossa kuin paperilehdessäkin. Kaupunki pääsee monella tavalla esille paremmin kuin ennen.

Kiitosta pitää antaa myös luottamushenkilöille. Koko uuden Kouvolan olemassaolon ajan on puhuttu, että kaupunkilaiset ja päättäjät ovat avainasemassa Kouvolan imagon luomisessa. Ne jäivät kuitenkin sanoiksi valtuustosaliin. Positiivisten ihmisten Kouvola -facebookryhmä on tuonut uutta potkua. Some on myös suuri mahdollisuus kaupungin markkinoinnissa.

Ja kun tästä kielteisestä esillä olosta ollaan pääsemässä eroon, se tuo kaupunkiin monenlaista nostetta. Enää ei tarvitse kaikkea mainosta maksaa suurelle rahalla, kun Kouvola kiinnostaa. Ville Haapasalokin vieraili Kouvolassa uutta saunasarjaansa varten. Entäpä Tuntematon sotilas -elokuva? Sekin on tuonut Kouvolaa uudella tavalla Suomen kartalle.