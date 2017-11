Uusi Tuntematon sotilas -elokuva saa katsojilta pääasiassa kehuja

Uusin Tuntematon sotilas -elokuva sai ensi-iltansa perjantaina. Elokuvassa on monille kouvolalaisille tuttuja maisemia, sillä sitä on kuvattu paljon kaupungin alueella – ja myös sen eteläisissä osissa.

Keskilaakso pyysi uuden ”tuntemattoman” nähneiltä kommentteja elokuvasta.

Inkeroisten Seudun Reserviläisistä koottu 30-henkinen joukkue palkittiin vuoden mittaan tehdystä työstä yhdistyksen hyväksi reissulla elokuvan ensi-iltaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Aho kokosi seurueen kommentteja:

”Rokan emännän ja Vanhalan roolit saivat silmäkulmat kosteiksi. Tuli lopussa tunne, että nieleksittää. Se oli osoitus siitä, että oli täydellisesti onnistunut elokuva. Rokkaa esittävä Eero Aho tulee saamaan Jussi-patsaan.

Koskettava elokuva. Sodan raakuuden keskellä on myös rakkautta ja huumoria. Vääjäämättä miettii omia isovanhempia ja heidän kokemaansa. Hieno musiikki. Näyttelijäsuoritukset ovat loistavat, ja voi todellakin tuntea minkälaista sota oli. Kuluneiden näyttelijänaamojen osalta positiivinen yllätys. Äänitekniikka kehittynyt, kärpäset ja toukatkin kivasti mukana. Realistisempi kuvaus sodasta ja ihmisen kohtaloista kuin aikaisemmat. Päihittää Kansallisteatterin Tuntemattoman mennen tullen. Sopivasti liitetty mukaan muutama dokumentti historiasta. Muutama näyttelijä olisi saanut olla jämäkämpi, esimerkiksi Hirviniemi Hietasen osassa.

Elokuva on tehty Väinö Linnan romaanin pohjalta: ehkei niin soveliaasti kuin Edvin Laineen versio, muttei myöskään yhtä rajusti kuin Mollbergin tekemä. Tässä elokuvassa korostui teoksen siirto nykyaikaan, siis voidaan sanoa, että kaikki nämä kolme eri versiota kuvastavat omaa aikaansa ja sen ajan katsojakuntaa. Uusi Tuntematon sotilas on hyvin tehty ja todella ansaitsee paikkansa valtakunnan kaapin päällä.”

Myllykoskelaiset Riitta ja Eero Mattila kävivät elokuvan kutsuvierasnäytöksessä.

Seuraavassa Riitta Mattilan kommentteja: ”Elokuva oli mahtava esitys. Lähestymistapa oli selvästi nykyaikaisempi kuin Edvin Laineen elokuvassa. Esitettiin henkilöiden taustoja ja näytettiin esim. Rokan perhettä, jolloin sotilaista tuli katsojalle jotenkin läheisempiä. Aikaisempaan verrattuna oli myös hyvä, että Hietanen ja Rokka olivat paljon esillä Koskelan ja Kariluodon lisäksi. Oli yllättävää, että Aku Hirviniemi oli niin hyvä roolissaan, vaikka olemme tottuneet näkemään hänet humoristisena hahmona.

Kuvaus elokuvassa oli hienoa. Paitsi taistelukohtaukset, joissa oli kuvattu ikään kuin yksittäisen sotilaan kohdalta hänen edetessään, myös luonnon kuvaus. Sotilaiden marssiessa ympäristönä oli ajoittain mahtavaa luontokuvausta esim. auringonvalon siivilöityessä puiden oksien lomasta. Onko tällainen kuvaushetki tullut kohdalle sattumalta vai onko sitä odotettu pitkäänkin? Pienenä miinuksena mainitsen kohdat, joissa toisessa näytettiin Hitlerin onnittelukäyntiä Mannerheimin syntymäpäivänä ja toisessa naisten marssia silmien välliin ryssää -laulun tahdissa. Minä en pitänyt näistä, mutta varmaan ohjaaja on katsonut ne tarpeellisiksi.”

Eero Mattilan kommentteja: ”Uudessa Tuntemattomassa sotilaassa näkyy myös kotirintaman rooli. Alikersantti Antti Rokan merkittävä toiminta sodan taisteluissa ei jää epäselväksi. Paula Vesala tekee Rokan Lyyti-vaimona hienon ja uskottavan roolin. Kannaksella ruista leikkaava vaimo ei ole vain sanoina paasauksena komppanian päällikkö Lammiolle. Samoin nuoren upseeri Kariluodon kotiolot on tuotu aivan ”iholle”. Kariluoto haluaa palata rintamalle omaan joukkoonsa, vaikka nuori vihitty vaimo häiden jälkeen pyytää anomaan siirtoa Helsinkiin. Kytkentä Täällä Pohjantähden alla vaiheisiin on tuotu esille piipahduksena Pentinkulmalta, kun luutnantti Vilho Koskela käy tervehtimässä kotiväkeään. Koskelan torppaa markkeeraa Tammelassa sijaitseva Korteniemen perinnetila.

Luonto on tuotu hienosti esille tapahtumien ja vuodenaikojen kulussa. Yksityiskohtana elokuvasta nousee perhosten ja pienten ”ötököiden” näkyminen sotilaiden hyödyntäessä maastoa taisteluiden aikana. Sotakohtaukset ovat aidon oloisia vaihtelevassa metsämaastossa. Maaston ja tulen sekä liikkeen käyttö taistelijoiden keskinäisissä kamppailuissa on aidonoloista. Kuinka vähän maastossa vihollista voi nähdä varsinkin rakennettujen murrosten kohdalla. Kamerat on viety aivan taistelijan ”iholle”.

Iäkkäämmälle sukupolvelle Tuntematon sotilas -romaani on tuttu. Elokuva on rakennettu tähän perustuvan Sotaromaanin pohjalle. Elokuva tuo varmaan romaanin sekä veteraanisukupolvien työn paremmin nuorison tietoisuuteen. Uskon myös, että kiinnostus historian harrastamiseen ja oman maan arvostamiseen kasvaa.

Elokuva on näkemistäni erittäin runsaasta määrästä aivan kolmen parhaan joukossa; ellei sitten paras.”