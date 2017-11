Jenni Liikkasesta Suomen nuorisokeskusyhdistyksen uusi puheenjohtaja

Vuosi 2018 on Suomen nuorisokeskusyhdistyksen 25. toimintavuosi. Uudeksi puheenjohtajaksi 1.11. valittiin Jenni Liikkanen. Varapuheenjohtajana toimii Mika Pekkala ja jäseninä Kari Hietaharju, Riitta Laulajainen ja Helena Vuorenmaa.

– Näin juhlavuoden kynnyksellä on ilo saada työpariksi Jennin kaltainen nuorisotyön asiantuntija, joka on visionääri ja rakentaja. Nuorisotoimialalla on viime aikoina vedetty isoja linjoja. Uusi ja odotettu nuorisolaki määrittelee hyvin toimialan tehtäviä, asetuskin luonnollisesti muuttui ja viimeisimpänä muttei vähäpätöisimpänä julkaistiin valtioneuvoston hyväksymä nuorisotyön ja -politiikan toimenpideohjelma, toteaa SNK ry:n toiminnanjohtaja Eija Pietilä.

Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2018 toimiva toiminnanjohtaja Jenni Liikkanen Nuorisokeskus Anjalasta toteaa tulevan vuoden tuovan paitsi haasteita myös juhlan aiheita.

– Ensi vuosi on yhdistyksen 25. toimintavuosi ja juhlimisen arvoinen. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana haluan tuoda Nuorisokeskuksissa tehtävää työtä esille ja nostaa keskusteluun sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, Jenni Liikkanen toteaa.

– Juhlavuotena haluamme nostaa esille nuorten kokemuksia yksinäisyydestä. Tämän asian eteen joudumme valitettavasti tekemään aina töitä. Suurella pensselillä on helppo maalata, mutta Nuorisokeskusten työn ytimessä on yksilö ryhmän jäsenenä. Juhlavuoden toiminnot nostavat esille lasten ja nuorten tarpeita tulla nähdyksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin he ovat, tuumaa Eija Pietilä.

Juhlavuonna 25-vuotias yhdistys muistuttaa ponnekkaasti nuorisokeskuksissa tehtävän nuorisotyön tärkeydestä muun muassa järjestämällä avoimet ovet kaikkiin keskusverkoston nuorisokeskuksiin, kokoamalla nuorisotyön vaikuttajia yhteen yhdenvertaisuus- ja hyvinvointiteemojen seminaareihin sekä järjestämällä koulutusta moninaisuuden ja tasavertaisuuden toteutumisesta nuorisotyön kentällä.