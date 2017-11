Reuna-kustantamo ostaa Myllykosken rautakaupan kiinteistön

Reuna-kustantamo on sopinut Myllykoskella, Myllykoskentiellä sijaitsevan entisen rautakaupan kiinteistön ostosta. Reuna siirtää kiinteistöön kustantamon toiminnan, kivijalkakaupan ja verkkokaupan toiminnot nykyisistä vuokratiloista Kenraalintieltä.

– Päätökseemme vaikutti monta seikkaa. Ensinnäkin Kouvolan kaupunki kohentaa kirkon, torin ja Myllykoskentien seutua, ja haluamme olla osaltamme mukana tuomassa uutta elämää ennen niin komealle bulevardille. Vanhan rautakaupan kiinteistö on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa, ja monikäyttöiset tilat antavat mahdollisuuden ideoida taloon muutakin toimintaa, kertoo kustannusjohtaja Tarja Tornaeus.

Talo on rakennettu 1950-luvulla. Siihen muutti rautakauppa, jonka Kivikon perhe oli perustanut vuonna 1947. Kivikot luotsasivat liikettä vuoteen 1981, jolloin kauppiasperhe vaihtui Karhuiksi.

Karhun perhe laajensi yrityksen toimintaa ensin Hasunkulmalle ja myöhemmin Inkeroisiin sekä Kouvolaan, joissa molemmissa rautakauppatoiminta jatkuu edelleen. Inkeroisissa K-Rauta toimii omissa tiloissa Meijerikujalla ja Kouvolassa kauppakeskus Veturin yhteydessä.

Myllykoskella rautakauppatoiminta lopetettiin 2000-luvun puolivälin jälkeen ja tilat vuokrattiin kirpputoritoimintaa varten Helluntaiseurakunnalle.

Merja ja Pentti Karhulle oli tärkeää, että uusi omistaja tuo kiinteistöön uutta toimintaa.

– Erilaiset tahot ovat olleet rautakaupan kiinteistöstä vuosien varrella kiinnostuneita, mutta emme ole halunneet vuokrata tai myydä kiinteistöä pelkästään varastotiloiksi. Kirpputoritoiminta on tuonut eloa Myllykoskentielle, ja on ollut mukavaa, että kiinteistössä on tehty edelleen kauppaa. Osa tiloista on kuitenkin ollut nämä vuodet tyhjillään. Olemme nyt tosi tyytyväisiä, kun löysimme talolle ostajatahon, joka pystyy ja haluaa kehittää toimintaa monipuolisesti ja kaikkia tiloja hyödyntäen, kertoo Merja Karhu.

Reuna on jo käynyt neuvotteluja kirjakaupan yhteyteen sopivista muista palveluista, joita kylältä puuttuu. Varastotiloja voidaan jatkossa vuokrata lyhyt- ja pitkäaikaisesti. Erilliseen halliin on suunnitteilla ajoneuvojen ja veneiden talvisäilytystä.

– Kesällä siellä voisi vaikka näyttää elokuvia, kaikki ideat ovat tervetulleita, sanoo Tornaeus.

Kirjakauppa muuttaa myymälätiloihin näillä näkymin helmikuussa, jolloin tilat ovat vapautuneet nykyiseltä vuokralaiselta.