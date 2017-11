Rautatien viereen vaaditaan meluaitaa Inkeroisissa

Kotka–Kouvola-rataosuuden kunnostustöiden yhteydessä kesällä kaadettiin puut junaradan ja maantien välistä osuudella Inkeroinen–Keltakangas. Tämä on harmittanut lähellä rataa asuvia.

– Melu ja tärinä ovat lisääntyneet merkittävästi aiemmasta. Tällainen haittaa asumista ja laskee kiinteistöjen arvoa, toteaa inkeroislainen, Pihtojantien varressa asuva Helena Härkönen.

K-Supermarket Ykköstoriin Inkeroisissa jätettiin asukkaiden allekirjoituksia varten adressi, jossa haluttiin Liikennevirastolta ja Kouvolan kaupungilta selvitystä siitä, kuinka he ovat aikoneet ottaa huomioon radan kunnostustöiden seuraukset. Adressin allekirjoitti noin 50 alueella asuvaa.

Adressissa todetaan: ”Melutaso on kohonnut alueella merkittävästi, joten vaadimme meluaidan rakentamista. Radan alueelta on hakattu puut ja pensaat pois. Vaadimme alueen maisemointia niin, että siinä huomioidaan alueen ympäristötekijät, viihtyvyyteen vaikuttavat seikat sekä paikallisten asukkaiden mielipiteet muutoksia tehtäessä. Haluamme, että talot, joihin kohdistuu tärinä, melu tai maisemahaitta, selvitetään ja tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma haittojen vähentämiseksi tai poistamiseksi.”

– Olen ollut yhteydessä sekä Liikennevirastoon että Kouvolan kaupunkiin. Kumpikin taho sysää vastuuta toiselle. Eli Liikennevirastosta sanotaan, että asia kuuluu kaupungille ja päinvastoin. Toiveissamme on asukastapaamisen järjestäminen. Tilaisuudessa pitäisi olla paikalla sekä Liikenneviraston että kaupungin edustajat. Me radan varressa asuvat vaadimme, että radan varteen tehdään meluaita ja kunnollinen maisemointi, painottaa Härkönen.

Helena Härköstä harmittaa nykyisin myös Stora Enson Anjalankosken tehtailta ”paremmin” kuuluva melu.

– Stora Enson meluhaitta on lisääntynyt, koska edes hiukan meluaitana toiminut puusto on hakattu pois. Ehdotan, että myös Stora Enso harkitsee ja ryhtyy toimenpiteisiin toiminnasta johtuvan melun vähentämiseksi oman alueensa pohjoispäädyssä, painottaa Härkönen.