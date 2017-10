Sijoitusasunnot esillä veroillassa

Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Jonna Ijäs kertoi sijoitusasunnon verotuksesta ja vastasi yleisön kysymyksiin Kouvolan veroillassa 30. lokakuuta.

Miten vuokratuloja verotetaan puolisoiden kesken Jonna Ijäs? Pariskunta omistaa sijoituskaksion puoliksi ja sopii, että vaimo vastaa asunnon vastikkeista ja kunnostuskuluista ja kaksion vuokra maksetaan häneen tililleen. Ajatuksena on, että kaksion vuokratulot ja kulut ilmoitetaan vaimon veroilmoituksessa. Pariskunnan välillä ei tapahdu mitään rahaliikennettä. Onko järjestely mahdollinen verotuksellisesta näkökulmasta?

– Vuokratulo verotetaan omistusosuuden mukaan. Näin ollen jokaisen osaomistajan tulee ilmoittaa oma osuutensa vuokratuloista ja kuluista omalla veroilmoituksella. Se, miten käytännössä kulut ja tulot jaetaan, ei vaikuta vuokratulon verotukseen.

– Jos sijoitusasuntoon kohdistuu tulonhankkimislainaa, aviopuolisoiden verotuksessa se puoliso, joka on maksanut yhteisen velan korot, voi vaatia niiden vähentämistä verotuksessa kokonaan. Edellytyksenä on, että velka on yhteinen ja puolisot vastaavat siitä yhteisvastuullisesti.

