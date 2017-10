Katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin tarvitaan aina lupa

Tekninen lautakunta päättää tiistain kokouksessa 1.1.2018 voimaan tulevista uusista lupaohjeista- ja ehdoista sekä taksoista ja maksuista, jotka koskevat Kouvolassa tehtäviä katu-, puisto- ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Johtolaitosten ja kaapelifirmojen töitä ilmoitetaan kaupungille vuosittain yli 200 ja näiden aiheuttama valvonta, koordinointi sekä alueiden käytön laskutus on jatkuvaa työtä. Työkohteiden määrä ja töiden koko on lisääntynyt jatkuvasti. Kouvolan ohjeet ja taksa on ollut ennallaan vuodesta 2009 asti ja maksut ovat eräiltä osin alhaiset verrattuna ns. Kouvolan vertailukaupunkeihin Lappeenranta, Mikkeli, Lahti, Joensuu, Hämeenlinna, Kotka ja Pori.

Ohjeet, ehdot ja maksut koskevat lähinnä liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä ja laitoksia, jotka asentavat tai korjaavat katu-, puisto- ja yleisillä alueilla johtoja, kaapeleita tai putkia, tai tekevät esimerkiksi kiinteistöjen rakentamis- tai korjaustöitä, minkä vuoksi on tarpeen rajata osa viereisestä kadusta tai muusta alueesta työmaa-alueeksi. Tällaisista töistä on lain mukaan aina ilmoitettava kunnalle. Jos tarkoituksena on sijoittaa kadulle tai sen ylä- tai alapuolelle johto tai muu laite pysyvästi, on sijoittamisesta tehtävä lisäksi erillinen sijoittamissopimus.

Vanha taksa perustui Kuntaliiton ohjeistukseen, jota myös uusi taksaesitys mukailee. Taksaperiaate pysyy myös ennallaan eli maksuluokat perustuvat työalueen liikenteelliseen keskeisyyteen ja kokoon. Hinnan korotuksella pyritään ohjaamaan laitoksia entistä tehokkaammin yhteistyöhön ja työkohteiden nopeaan valmistumiseen. Tavoitteena on pyrkiä minimoimaan kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä niiden käyttäjille aiheutuvia haittoja ensisijaisesti aiheuttaja maksaa -periaatteen soveltamisella.

Päätös ei koske Kouvolan Vesi Oy:tä, jonka kanssa kaupunki on päivittänyt sopimuksen haittakorvausmaksuista. Päivitetty sopimus sisältää yleisille alueille tarkoitetun kaivulupamaksun sekä muut maksut.

Ilmoitus- ja lupamenettely sekä niitä koskevat maksut liittyvät kunnan velvollisuuteen ohjata ja yhteensovittaa yleisillä alueille tehtäviä töitä. Samalla kunta pyrkii huolehtimaan siitä, ettei kaivutöiden yhteydessä vahingoiteta alueella ennestään olevia johtoja, laitteita tai katurakenteita.

Oikeus olla selvillä kadulla tehtävistä töistä on tarpeen myös siksi, että kunnalla on aina viime kädessä vastuu kadun ja yleisen alueen kunnossapidon järjestämisestä silloinkin, kun joku muu tekee työtä alueella. Ilmoitusvelvollisuuden kautta pyritään kiinnittämään entistä enemmän huomiota myös kadun ja yleisen alueen esteettömänä ja viihtyisänä pitämiseen lain edellyttämällä tavalla.

Lisätietoa katu- ja muilla yleisillä alueilla tarvittavista luvista, ohjeista ja maksuista on luettavissa osoitteessa www.kouvola.fi/luvat.