Valepoliisitapauksia eri puolilla Kaakkois-Suomea

Kaakkois-Suomen alueella on tähän mennessä kirjattu 29 tapausta, joissa poliisiksi esiintynyt henkilö on yrittänyt saada ihmisiä luovuttamaan heidän verkkopankkitunnuksensa. Valtaosa rikoksista on jäänyt yritykseksi. Nämä rikokset yleistyivät keväällä, kesällä oli hiljaisempaa mutta syksyllä on kirjattu taas useita tapauksia. Rikoksia on tapahtunut tasaisesti Kaakkois-Suomen alueella.

Tarkasteluajanjaksona rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) selvitysprosentti on parantunut 4,6 %:lla (2016: 46,6 % ja 2017: 51,1 %) ja myös pimeänä tulleiden rikoslakirikosten (pl. liikenne) selvitysprosentti on noussut 14,7 %:sta 19,3 %:iin. Omaisuusrikosten selvitysprosentti on noussut 37,1 %:sta 40,8 %:iin.

Rikoslakirikosten (pl. liikenne) tutkinta-aika on kasvanut 114 vuorokaudesta 138 vuorokauteen.

Kaikkien rikoslakirikosten määrä (pl. liikennerikokset) on vähentynyt 11,97 % (2016: 12 970 kpl ja 2017: 11 418 kpl). Kaikkein suurin vähennys on tapahtunut omaisuusrikosten kokonaismäärässä (13,86 %) ja erityisesti niihin tilastoitavissa petosrikoksissa, joissa määrällinen vähennys on ollut 36,24 % viime vuoden vastaavasta ajasta.

Suurin määrällinen kasvu on tapahtunut henkirikosten yrityksissä, joita oli kuluvana vuonna 18 kpl (2016: 8 kpl) sekä raiskausrikoksissa, joita oli kuluvana vuonna 67 kpl (2016: 38 kpl). Raiskausrikoksissa suuri määrällinen kasvu selittyy yksittäisellä 2016 tapahtuneella ja tänä vuonna ilmoitetulla epäillyllä rikoksella, missä osatekoja on ilmoitukseen kirjattu 30 kpl. Henkirikosten yrityksiä oli vuonna 2015 30 kpl ja viime vuonna 20 kpl, joten tämän vuoden syyskuun tilasto osoittaa koko vuoden määrän jäävän viime vuosien tasolle.

Turvapaikanhakijat työllistävät poliisia tällä hetkellä erityisesti tiedoksiantoihin ja maasta poistamisiin liittyvien asioiden hoitamisella, hälytystehtävillä sekä ennalta estävällä toiminnalla. Ennalta estävää työtä poliisi on tehnyt muun muassa suuntaamalla partiointia turvapaikanhakijoiden majoituspaikkoihin sekä koulutuksen ja valistuksen muodossa.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on poistanut maasta kuluneen vuoden aikana saatettuna kohdemaahan noin viisikymmentä henkilöä ja valvotusti yli 150 henkilöä ja osallistunut lisäksi useampaan ns. charter-palautukseen. Yksi charter-palautus on lähtenyt Lappeenrannan lentoasemalta.

Tarkasteluajanjaksona ulkomaan kansalaisten rikosten määrä rikoslakirikoksissa on vähentynyt 23,58 %