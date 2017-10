Valtatietä 15 pyritään parantamaan ensi vaiheessa kaksi kolmasosaa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 15 välillä Kotka–Kouvola. Valtatietä 15 täytyy parantaa, koska se on ominaisuuksiensa puolesta riittämätön nykyisen liikenteen tarpeisiin. Millaisesta tiesuunnitelmasta ”pähkinänkuoressa” on kyse, projektipäällikkö Juha Laamanen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta?

– Valtatietä 15 on päätetty parantaa vaiheittain, koska rahoitusta ei ole tarpeeksi tien kerralla kuntoon saattamiseen. Ensi vaiheessa parannetaan noin kaksi kolmasosaa tieosuudesta ja parannettavien osuuksien väliin jää kolme pitkähköä osuutta nykyistä tietä. Tiesuunnitelma koskee siten vain näitä ensi vaiheessa parannettavia osuuksia. Tiesuunnitelma päätöksineen antaa tienpitäjälle oikeuden hankkeen toteuttamiseen ja tarvittavien maa-alueiden lunastamiseen.

Valtatie 15:n Keltakankaan risteystä muutetaan parhaillaan eritasoliittymäksi. Milloin muuta osaa valtatie 15:stä päästään kunnostamaan, jos hankkeelle saadaan rahoitus?

– Suunnitelmavalmiuden puolesta rakentamisen aloittaminen olisi mahdollista kunnolla vuonna 2020 ja parhaassa tapauksessa jatkosuunnittelun ja urakan valmistelujen osalta jo edellisenä vuonna.

