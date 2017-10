Kouvolan kaupunki lahjoittaa Känkkäränmäen rantaa ja virkistysaluetta suojeltavaksi Anjalassa

Suomi saa neljä hehtaaria uutta luonnonsuojelualuetta, kun Kouvolan kaupunki lahjoittaa Anjalan Känkkäränmäen rantaa ja virkistysaluetta suojeltavaksi. Aiemmin tänä vuonna kaupunki on lahjoittanut arvokkaita luontokohteita Alakylässä, Maunukselassa ja Rauhanharjulla.

Kouvolan kaupunki lahjoittaa 100-vuotiaan Suomen kunniaksi uuden luontokohteen suojelualueeksi, jos tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen ensi tiistain kokouksessa. Luontoarvoiltaan merkittävä alue sijaitsee Anjalan Känkkäränmäellä Kymijoen rantavyöhykkeellä. Anjalan kartano ja Nuorisokeskus Anjala sijaitsevat sen välittömässä läheisyydessä ja Stora Enson Anjalankosken tehtaiden ja tehdasyhdyskunnan muodostama kulttuuriympäristö Alvar Aallon suunnittelemine rakennuksineen näkyvät sen vastakkaisella rannalla. Känkkäränmäeltä on rantoja pitkin hyvä viheryhteys etelään ja pohjoiseen.

Känkkärä on merkittävä lähivirkistysalue, ja siellä sijaitsee luontopolku ja rakennettu tulipaikka. Alueen puusto on pääosin karukkokallioiden ja jyrkänteiden kitukasvuista männikköä. Luontoselvityksen mukaan alueelle on tyypillistä kalliokedot, ja siellä sijaitsee muun muassa metsälain ja vesilain mukaisesti suojeltu savimaan puro sekä jyrkänteitä. Alueella on havaittu myös silmälläpidettäviä lajeja, kuten ahokissankäpälää, nuokkukohokkia ja isomaksaruohoa.

Luontoarvojen ja Kymijokilaakson pitkän teollisen historian lisäksi esitetyllä suojelualueella on myös sotahistoriallinen arvo, josta ajallisesti tuoreimpana esimerkkinä ovat alueen pohjoisosassa sijaitsevat Kymijokilinjan taisteluhaudat.

Suojeltavaksi esitettävän metsäalueen koko on noin 3,7 hehtaaria. Lahjoitus tukee kaupungin strategista päämäärää tarjota kuntalaisille laadukas ympäristö turvaamalla luonnon monimuotoisuus, lisäämällä luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia ja kehittämällä luontokohteiden ja -alueiden käytettävyyttä.

Kaupunki on aiemmin tänä vuonna suojellut Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle -kampanjassa luontoarvoiltaan merkittävät alueet Kymijoen rantavyöhykkeellä Alakylässä, Maunukselassa ja Rauhanharjulla, yhteensä 9,7 hehtaaria. Kaupungilla on kaikkiaan omistuksessaan noin 3900 hehtaaria metsää, josta suojelun piirissä tällä hetkellä 173,9 hehtaaria eli noin 4,5 prosenttia.

Luontolahja on osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousminiteriön käynnistämää kampanjaa, jossa kannustetaan maanomistajia perustamaan maalleen luonnonsuojelualueita Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle –kampanjaan voivat osallistua vapaaehtoisesti myös yksityishenkilöt, yritykset, seurakunnat, säätiöt ja yhdistykset. Yksityismaiden osalta valtio sitoutuu omasta puolestaan kampanjaan vastaavalla suojelupanoksella.

Kertaluontoisen kampanjan tavoitteena on saada vuoden 2017 aikana jokaiseen maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia maanomistajan omistukseen jääviä, pysyviä suojelualueita. Suojeltavat alueet voivat olla esimerkiksi metsää tai suota ja niiden tulee täyttää luonnonsuojelulain 10 §:n mukaiset edellytykset suojelualueen perustamiselle. Muita kriteereitä ei ole. Suojelualueiden perustamiseen liittyvät päätökset tekevät ELY-keskukset, niin julkisten kuin yksityistenkin maanomistajien osalta.