Vanhat kuvat – tukkitalkoot Anjalan paloaseman hyväksi

Anjalankosken Sanomissa kerrottiin 21.3.1980 tukkitalkoista, joilla vauhditettiin Anjalan VPK:n uuden paloaseman rakentamista.

– Kun koko paloaseman kustannusarvio on 731000 markkaa, on lahjoituksilla arvioitu koottavan 130000 markkaa, laskeskeli VPK:n puuhamies, palotarkastaja Pentti Leinonen.

Jutun kuvassa maanviljelijä Keijo Törö oli tuonut tukkinsa Jussilanmäen tienhaaraan. Pentti Leinonen vaihtoi samalla kuulumisia Törön kanssa.

Jos sinulla on muistoja tukkitalkoista tai Anjalan VPK:n paloaseman rakentamisesta, kerro muistoistasi.