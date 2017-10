Terveysasemille kiirevastaanottoja

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys siirtyy vuodenvaihteessa Pohjois-Kymen Sairaalasta Kymenlaakson keskussairaalaan Kotkaan. Kouvolan kaupunki varautuu muutokseen hakemalla perusterveydenhuoltoonsa ensi vuonna uusia toimintamalleja.

– Lääkäripalveluja on PoKSista saatavissa jatkossakin ympäri vuorokauden joko yleislääketieteen päivystyksenä tai akuuttilääketieteen päivystyksenä. Pyrimme kuitenkin vähentämään PoKSin kuormitusta ohjaamalla potilaita perusterveydenhuoltoon, käytännössä terveysasemien kiirevastaanotoille, terveysjohtaja Kari Kristeri sanoo.

Kiirevastaanotto on tarkoitettu potilaille, jotka kokevat tarvitsevansa hoitoa kolmen vuorokauden sisällä. He pääsevät tapaamaan hoitajaa kiirevastaanotolle joko varaamalla ajan netistä tai vain kävelemällä sisään. Hoitaja arvioi potilaan hoidontarpeen ja ohjaa tämän tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Hoitajien käytössä on jatkuvasti konsultoiva lääkäri.

– Palkkaamme kiirevastaanottoja varten kuusi sairaanhoitajaa ja kaksi kokenutta lääkäriä, joilla on laaja-alaiset valmiudet konsultoida työpareinaan toimivia hoitajia. Rekrytoinnit ovat käynnissä.

– Kiirevastaanotto on Kymenlaaksossa uusi toimintamalli, jota kokeillaan jo Kotkassa ja Kouvolassa Marjoniemen terveysasemalla. Kokemukset ovat myönteisiä, joten laajennamme kokeilua. Jos kiirevastaanottojen perustaminen selkeästi parantaa hoidon laatua, niitä voidaan soveltaa myös tulevassa sote-kuntayhtymässä.

Osana perusterveydenhuollon vahvistamista järjestellään uudelleen monisairaiden potilaiden hoitoa. Heille nimetään omahoitajat, jotka huolehtivat muun muassa siitä, että monisairaiden potilaiden hoidossa tärkeät hoitosuunnitelmat tulevat tehdyiksi ja muistuttavat potilaita muun muassa seurantakäyntien tärkeydestä.

– Uudet toimintamallit vähentävät hoitohenkilökuntamme puhelimessa tekemää akuuttien ja monisairaiden potilaiden hoidontarpeenarviointia. Tämä vapauttaa resursseja ei-kiireelliseen hoidontarpeenarviointiin, mikä parantaa suuren potilasjoukon saamaa palvelua.

Terveydenhuollon muutokset heijastuvat aikuisväestön palveluiden vuoden 2018 talousarvioon. Aikuispalveluiden toimintatuotoiksi arvioidaan tulevana vuonna 19,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 560 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Tuottoja pienentää ennen muuta erikoissairaanhoidosta perittävien asiakasmaksujen väheneminen. Myös kulut laskevat. Aikuispalveluiden toimintakulujen arvioidaan ensi vuonna olevan 239,9 miljoonaa euroa, mikä on liki miljoona euroa vähemmän kuin tänä vuonna talousarvioon budjetoitu. Kuluja pienentävät muun muassa osastohoidon uudelleenorganisointi ja työmarkkinatuen kuntaosuuden väheneminen.