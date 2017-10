Kymenlaakso varautuu maakuntauudistukseen eturintamassa

Kunnan Taitoa Oy on valittu Kymenlaakson tulevan sote-kuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen palveluntuottajaksi. Uusi sote-kuntayhtymä aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa.

Kymenlaakson keskeiset toimijat – Kotkan ja Kouvolan kaupungit, Carea ja Kymenlaakson liiton valmistelijat – ovat päättäneet, että Taitoaa tullaan käyttämään tahe-palveluiden tuottajana tulevassa maakunnallisessa sote-kuntayhtymässä.

– Kymenlaakson sote-kuntayhtymä haluaa olla aktiivinen toimija maakuntauudistuksessa. Valitsimme Taitoan, sillä isossa muutoksessa halusimme luotettavan palveluntuottajan, jonka kanssa voimme varmistaa, että toiminta jatkuu häiriöttä, sanovat Kotkan kaupungin Jorma Haapanen ja Kouvolan kaupungin Tuukka Forsell.

– Peruspalvelujen toimivuus on jo varmalla pohjalla, mutta yhteistyössä Taitoan kanssa voimme kehittää palvelua nopealla tahdilla seuraavalle tasolle, toteaa Helena Kinnunen Careasta.

– Kymenlaakso on valtakunnallinen edelläkävijä yhteistyössä ja hyvien ratkaisujen löytämisessä. Me Taitoassa haluamme jatkaa tulevaisuuden taloushallintoa rakentavaa työtämme myös maakunta-aikakaudella. Arvostamme, että niin valtakunnalliseen kuin paikalliseenkin asiantuntemukseemme luotetaan, kertoo Kunnan Taitoa Oy:n toimitusjohtaja Sami Puukari.

Taitoa on tuottanut alueen toimijoille taloushallinnon, palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon palveluita jo usean vuoden ajan. Kymenlaakso on edennyt maakuntauudistuksen valmisteluissa ripeästi ja tarkoituksena on, että uusi sote-kuntayhtymä aloittaa vuoden 2019 alusta.

Valtionhallinto on linjannut, että maakunnat kertovat etenemismallisuunnitelmansa (palvelutuottaja ja järjestelmäkokonaisuus) talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelun osalta marraskuun loppuun mennessä.