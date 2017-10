Lauluja, runoja ja tarinoita suomalaisuudesta

Mänttärin Sukuyhdistys järjestää järjestyksessään toisen runoiltapäivän Liikkalan VPK-talolla Kouvolassa sunnuntaina 29.10.

– Ensimmäinen runoiltapäivä järjestettiin viime vuonna, ja se keräsi paikan päälle noin 40 kuulijaa, yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Kaisu Venäläinen kertoo.

Runojen suosio on kasvanut viime vuosina sekä erilaisia runotapahtumia järjestetään yhä enemmän ja enemmän. Sukuyhdistyskin oli jo pitkään suunnitellut runollisen tapahtuman järjestämistä.

– Tänä vuonna haluamme juhlistaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Tulevana sunnuntaina esitettävät runot liittyvät tavalla tai toisella suomalaisuuteen. Runojen lisäksi tapahtumassa kuullaan myös lauluja ja tarinoita, tapahtuman kokoamisesta vastannut ja sen juontajana toimiva sippolalainen runoharrastaja Eila Korjala kertoo.

Tapahtumassa kuullaan kuopiolaisen runoharrastaja Reetta Väänäsen kirjoittamia runoja ja muistelmia, joita hän myös itse tulkitsee.

Sippolan koulun rehtorina työskentelevä Elina Lehtomäki ja lapsikuoro tuovat iltapäivään musiikillista antia. Laulusta saadaan nauttia myös sippolalaisen Mirja Heikkilän esityksissä.

Sunnuntai-iltapäivän runollisesta annista Reetta Väänäsen lisäksi huolehtii Eila Korjala, joka myös kertoo tarinoita Mänttärin suvusta. Maamme suurimman sukuyhdistyksen juuret ovat Liikkalassa, jossa yhdistys ylläpitää myös omaa sukumuseota.

Tapahtuman päätteeksi sukuyhdistyksen jäsenlehti Niinipuun toimitussihteeri Marko Wahlström tarinoi sukulehden taipaleesta paperilehdestä verkkomaailmaan.

– Sukulehti ja sen verkkosivut ovat tärkeä linkki laajalle levinneen suvun jäsenten välillä. Lehden tehtävä on muun muassa kertoa suvun tarinoita, hän sanoo.

Tilaisuuden väliajalla on kahvitarjoilua; paikalla on myynnissä kahvilippuja. Tapahtuma on avoin kaikille ja tilaisuuteen on vapaa pääsy.