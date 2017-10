Huoltajilta hyvät arviot varhaiskasvatuksen palveluista

Kouvolan kaupungin varhaiskasvatus mittaa antamansa asiakaslupauksen toteutumista säännöllisillä, huoltajille suunnatuilla kyselyillä. Viimeisin kysely tehtiin syyskuussa. Vanhemmat arvioivat varhaiskasvatuksen palveluja asteikolla 1-5, ja kaikkiin kysymyksiin saatujen vastausten keskiarvoksi muodostui peräti 4,2.

– Tulos on hyvä, ja olemme siitä erittäin iloisia. Huoltajien vastusten perusteella olemme onnistuneet hyvin. Asiakaskokemus on meille palvelujen kehittämisessä tärkeä, varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto sanoo.

Varhaiskasvatuksen huoltajakyselyt ovat osa Kouvolan kaupungin hyvinvointipalveluiden asiakaslähtöistä toimintatapaa, jonka ytimessä on pyrkimys toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Varhaiskasvatus tekee palveluistaan lasten huoltajille toimintavuodessa kolme kyselyä, joista seuraavat ovat luvassa tammi- ja toukokuussa.

Syyskuiseen kyselyyn vastasi 638 huoltajaa. Heille esitettiin kyselyssä yhteensä 20 palvelulupauskysymystä, joihin annettujen vastausten keskiarvot vaihtelivat välillä 3,32-4,67. Suurin osa huoltajista katsoi kyselyssä seuraavien lupausten toteutuneen:

• Lapseni ja minut kohdataan arvostavasti ja ystävällisesti sekä perheeni kohdataan tasa-arvoisesti.

• Minulla on tieto eri yhteydenpitotavoista.

• Luotan varhaiskasvatushenkilöstöön.

• Näkemykseni lapseni hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta tulevat kuulluksi.

• Lastani autetaan ja tuetaan kaverisuhteissa sekä ryhmän toimintaan osallistumisessa.

Aina on parannettavaakin. Kriittisempää palautetta huoltajat antoivat seuraavista lupauksista:

• Minulla on mahdollisuus vaikuttaa enemmän varhaiskasvatuksen toimintaan ja järjestämiseen

• Olen saanut riittävästi tietoa muista lapsiperhepalveluista ja tukea näiden palvelujen saamiseen.

• Minulle ja perheelleni on nimetty vastuuhenkilö.

Avoimissa vastauksissa varhaiskasvatusta kiitettiin monin tavoin:

• ” Todella mukava päiväkoti, ja siellä on lämminhenkinen ja osaava henkilökunta. ”

• ” Olen tyytyväinen päiväkodin toimintaan. Lapseni viihtyy siellä ja lähtee mielellään hoitoon. Se on todella tärkeää minulle.”

• ” Lapsi viihtyy ja oppii uusia asioita päiväkodissa. ”

• ” Olemme olleet todella tyytyväisiä perhepäivähoitajien työhön.”

• ” Olen ollut erittäin tyytyväinen sekä Puutarhurinkadun että Kuovin perhepuistojen toimintaan. Työntekijät ovat aidosti kiinnostuneita lapsista ja perheistä, ja tarvittaessa heidän kauttaan saa tukea ja neuvoja vanhemmuuteen.”

Avoimissa vastuksissa oli myös mainintoja tiedottamisen puutteellisuudesta ja huolenilmaisuja varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssien riittävyydestä.

– Kiinnitämme varhaiskasvatuksen hallinnossa huomiota tiedottamiseen. Aiomme kysymme huoltajilta, miten tiedottamista heidän mielestään voitaisiin parantaa. Varhaiskasvatusyksiköt myös tekevät oman suunnitelmansa kehittämiskohteista ja tiedottavat siitä huoltajille.