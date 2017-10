Anjalankosken teatterissa Kilpakosijat

Anjalankosken teatterin tämän syyskauden näytelmänä on Maiju Lassilan (Algot Untola) alkuperäisteokseen perustuva Kilpakosijat. Ensi-ilta on perjantaina 27. lokakuuta.

Kilpakosijat on hulvaton tarina isän ja pojan elämän kokemuksista ja yhteisistä kosiomatkoista. Lapseton leski, Saastamoisen Kaisa, rehevyytensä ja ihanuutensa lisäksi omistaa melkoisen myötäjäistalon. Ja vielä sopivasti ihan Sikasten tilan vieressä. Eipä olekaan ihme, että Sikasen isä ja aikamiespoika, alkavat toisiltaan salaa suunnitella naimakauppoja. Vielä kun kolmanneksi kosijaksi ilmaantuu Leskisen Antti, jolla on naimalupakin, eli rippikoulu käytynä, niin siinähän sitä on kosijoita kylliksi. Kun on markkinahumua, tiukkaa rippikoulua sekä akkojen ja ukkojen kyläjuoruja, niin jopa on keitosta ihan tarpeeksi. Kukahan sen Kaisan saa omakseen, Sikasen isä vai poika vaiko Leskinen, vai……?

Markku Kekin ohjaus ottaa vanhasta rahvaankomedioiden lajityypistä kaiken ilon irti. Herkullinen, lennokkaan riemukas replikointi, musiikki, laulut tansseineen vie katsojat hauskan vauhdikkaan musiikkikomedian pyörteisiin.

Alkuperäisteos on ilmestynyt vuonna 1913 ja Tommi Auvisen dramatisointi säilyttää tarinaa pitkälti tuossa ajassa, tuoden siihen kuitenkin pirteän säväyksen nykyaikaa.

Lauluyhtye Värttinästä tuttu Sari Kaasinen on säveltänyt näytelmän musiikin ja sanoittanut laulut. Laulut on harjoittanut Mari Lavikainen ja Irja Ahtovirta on laatinut koreografiat ja vastannut tanssien harjoituksista.

Puvustus ja lavastussuunnitelma on Meiju Myllärin ja valot Jyrki Kleimolan käsialaa.

Orkesterissa soittavat Arto Karnaattu haitari ja piano, Risto Sorsa basso ja Aki Karnaattu lyömäsoittimet.

Kilpakosijat sai kantaesityksensä 2010 Kuopion kaupunginteatterissa, ja oli valtava yleisömenestys. Se palkittiin Teatterimusiikkiteko –palkinnolla vuonna 2011.

Anjalankosken teatterissa on 16 esitystä viimeisen ollessa 8.12.