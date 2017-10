Suomen perustuslakia kirjoitettiin Wredebyn kartanossa

Kolme lakimiestä Kaarlo Juhani Ståhlberg, Rabbe Axel Wrede ja Anton Kotonen viimeistelivät lakiehdotuksen Suomen hallitusmuodoksi kesällä 1917 Wredebyn kartanossa. Perustuslakijuhlassa 15. lokakuuta Muhniemen seurojentalossa puhunut Monica Heikel-Nyberg korosti tasavertaisuutta.

Ruotsinkielisen Johannes församlingin kappalaisena toimivalla Heikel-Nybergillä on vahvat siteet Muhniemelle. Hän Rauhamaan kartanon toinen omistaja. Monica Heikel-Nyberg toimii vesihuolto-osuuskunnan sihteerinä ja martat ovat myös lähellä sydäntä. Hän kuuluu tyttärineen Riitamaan-Anjalan marttoihin, jonka perusti Rabbe Axel Wreden tytär, hänen isoäitinsä Anna Wegelius.

Monica Heikel-Nybergin mielenkiintoinen puhe kokonaisuudessaan alla.

Vaikka olemme tänään kokoontuneet juhlimaan Suomen perustuslain 100-vuotisjuhlaa, emme voi siirtyä ainoastaan yhden vuosisadan ajassa taaksepäin, jos haluamme hahmottaa mitä tekee Muhniemellä laaditusta valtionsäännöstä niin ainutlaatuiseksi lajissaan. Siirtykäämme siis mielikuvituksen siivillä liki kolme vuosisataa historiassa taaksepäin, vuoteen 1721, jolloin Uudessakaupungissa solmittu rauha päätti isonvihan Venäjän ja Ruotsin välillä käydyn suuren Pohjan sodan, jonka aikana koko Suomi oli joutunut venäläisten miehittämäksi. Rauhansopimus oli yksi useasta Ruotsin ja sen naapurimaiden rauhanneuvotteluista, joilla pyrittiin lopettamaan suurta Pohjan sotaa. Tässä rauhansopimuksessa Ruotsi joutui luovuttamaan Venäjälle Inkerinmaan, Viron, Liivinmaan, Käkisalmen läänin eteläosan ja läntisen Karjalankannaksen. Ainoana lohtuna pidettiin, että Lappeenranta jäi Ruotsin puolelle. Näin muodostui niin sanottu Pietari Suuren rauhan raja, johon venäläiset palasivat vuoden 1940 rauhanneuvotteluissa.

Ruotsissa, jonka itäisemmäksi osaksi luettiin Suomi, rauhanneuvottelut johtivat siihen, että kuninkaan yksinvaltaa vuosina 1719–1724 rajoitettiin niin, että neljät säädyt pääsivät valtaan. Tänä aikana kehitettiin parlamentaarinen valtiojärjestys, jolle veti vertojaan ainoastaan Englannin parlamentaarinen järjestelmä. Neljä säätyä, eli aatelisto, papisto, porvaristo ja talonpoikaissääty, harjoittivat lainsäädäntövallan kokoontuessaan valtionpäiviin joka 3-4 vuosi. Valtionpäivien päätökset toteutti valtiopäivien luottamuksen omaava valtioneuvosto, jossa kuninkaalla oli kaksi ääntä ja muilla jäsenillä yksi ääni. Koska valtioneuvostossa oli useampia jäseniä, kuninkaan oli löydettävä asialleen myötämielisiä valtioneuvoksia eikä hän voinut päättää yksin valtion asioista. Koska aatelilla ei ollut valtioneuvostossa enemmistöä, kehittyi järjestelmä, missä talonpoikaissääty ensimmäistä kertaa pääsi vaikuttamaan maansa asioihin.

Tämä kuulostaa hyvinkin luonnolliselta meidän korvissa, mutta tämä parlamentaarinen järjestelmä oli aikoinaan suorastaan vallankumouksellista!

Valtiosäädöksessä määrättiin myös aateliston ja papiston säätyerioikeuksista, mutta näistä piti samoin kuin perustuslaista olla kaikki neljä säätyä yksimielisiä. Säätyerioikeudet poistettiin Suomen laista lopullisesti vasta 1995. Pappina minä esimerkiksi olisin ollut tuomiokapitullin tuomittavana, vaikka mahdollinen rikokseni olisi ollut siviilioikeuden alainen. Muistan myös hyvin miten Fabian Wrede, RA Wreden pojanpoika, kertoi kiusanneensa nimismiestä, että tämän piti tarkistaa, että puhtaat oljet olisi aina saatavilla, jos Fabian päätyisi jostain syystä putkaan.

Vuoden 1734 ilmestynyt Ruotsin valtakunnan laki jäi perustaksi Ruotsin ja myöhemmin itsenäisen Suomen laille liki 200 vuoden ajan. Laki perustui Ruotsin keskiaikaisiin lakeihin, mutta erosi niistä muun muassa siten, että kuninkaan vallasta säädettiin perustuslaissa eikä kuninkaankaaressa kuten ennen. Kuninkaan vallasta oli jäljellä enää vähän. Kuninkaan tuli hallita valtakuntaa ”yksissä neuvoin neuvoston kanssa, eikä siis ilman sen neuvoa, vielä vähemmin sitä vastaan”.

Ne sisäiset väärinkäytökset, joihin vapauden ajan valtiojärjestys johtivat muun muassa puolueoloista ja valtiopäivämiesten lahjoittavuudesta, johtivat 1772 vallankumoukseen. Tämä vallankumous, jonka valtakunnan nuori kuningas Kustaa III pani toimeen, vahvistettiin 21. elokuuta 1772 annetulla hallitusmuodolla. Kuninkaan toimesta eri säädyt eivät saaneet mahdollisuutta puuttua hallitusmuodon sisältöön. Niinpä lainsäädäntövalta palautettiin säädyille ja kuninkaalle yhteiseksi. Valtioneuvosto menetti päätösvaltansa. Tehtäväksi jäi ainoastaan antaa neuvoja kuninkaalle, jos kuningas pyysi neuvoston mielipidettä.

Napoleonin sotien riepotellessa Eurooppaa karttaa piirrettiin uudelleen useampaan otteeseen. Runsaat kaksisataa vuotta sitten Ranska ja Venäjä yhdistyivätkin Preussin kanssa Englantia vastaan Ruotsin tukiessa Britanniaa. Venäjä joutui hyökkäämään Ruotsiin ja sai rauhanneuvotteluissa Haminassa 1808 Suomen. Ruotsille tämä oli valtava menetys, koska maan itäisessä osassa eli Suomessa asui siihen aikaan neljäsosa koko maan väestöstä.

Venäjälle Suomen valloittaminen ei merkinnyt suurta muutosta. Toki Pietarin puolustus helpottui rajan siirtyessä Kymijoelta Oolannin merelle, mutta Suomen suurruhtinaskunnan asiat eivät olleet läheskään yhtä tärkeitä kuin sodat Euroopan keskellä. Rauhanneuvottelujen jäljissä keisari oli julistanut, että maan väestö saisi pitää ruotsalaisperäiset lakinsa ja neljälle säädylle perustuvan parlamentin. Näin Suomessa lainsäädäntö ei paljon muuttunut Ruotsin vallan ajalta. Porvoon valtiopäivillä 1809 keisari Aleksanteri I toisti lupauksensa, että Suomi saisi jatkossakin pitää säätyerioikeutensa, luterilaisen kirkkonsa sekä ruotsalaisperäisen oikeuslaitoksensa. Suomen kansa puolestaan vannoi uudelle hallitsijalleen uskollisuusvalan. Keisari toistikin ranskaksi pitämässään hallitsijavakuutuksessaan, että Suomi saisi pitää valtiosääntönsä. Tätä suomalaiset lainoppineet tulkitsivat niin, että Suomesta tulisi itsenäinen valtio, vähän niin kuin Ahvenanmaa nykyisessä valtiosäännöksessämme.

Näin keisari ei suinkaan ollut tarkoittanut, mutta sattumien summana Suomesta kehittyi autonominen eli itsenäinen valtio valtiossa.

Heti rauhanneuvottelujen jälkeen ensimmäinen kenraalikuvernööri Carl Magnus Sprengtporten työsti valtiosäännön, jonka mukaan valtioneuvosto olisi kokonaan hänen vallassaan. Sprengtporten, joka oli ollut yksi Anjalan liiton keulahahmoista, ei kuitenkaan nauttinut keisarin täyttä luottamusta, joten sääntöä työstettiin uudelleen. Valta pysyikin valtioneuvoksella, joka vuodesta 1816 kutsuttiin keisarilliseksi senaatiksi. Tämän lisäksi perustettiin Suomen valtiosihteerinvirka, joka toimi tukenaan Pietarissa toimivan Suomen asioiden toimikunta. Kenraalikuvernöörille jäi senaatin puheenjohtajan tehtävä, mutta koska hänellä ei ollut valtaa siviililainasioissa, hänellä ei ollut paljon sananvaltaa senaatin kahdessa alaosassa, laki- ja talousjaostoissa. Hän toimi pääasiallisesti Venäjän armeijan paikallisena pääkomentajana.

Venäjässä pelättiin syystäkin Suomen kansallismielisyyttä, joten valtiopäiviä ei pidetty vuosien 1809 ja 1863 välisenä aikana. Näin pitkän aikavälin aikana ehtii tietenkin paljon tapahtua. Suomen itsenäistymisen kannalta tärkeää oli muun muassa Krimin sota, jossa Suomen virkamiehetkansalaiset uskollisesti puolustivat Venäjän kantaa. Kiitoksena tästä keisari Aleksanteri II lupasi uudistuksia Suomeen. Sekä kaupanvaihtoa ja merenkulkua luvattiin kehittää, koulujen rakennettaisiin myös maaseudulle, teollisuuteen satsattaisiin enemmän varoja, kulkuyhteyksiä parannettaisiin ja virkamiesten palkkoja nostettaisiin. Kaikki tämä vaati lakiuudistuksia, joita kuitenkin olisi mahdollista suorittaa ilman valtiopäivien koollekutsumista.

Keisari ei ollut halukas valtiopäivien koollekutsumiseen, mutta Puolassa vuonna 1863 sattuneen kansannousun jälkeen hänen oli taivuttava senaatin vaatimuksille. Syksyllä 1863 pidetyillä päivillä keisari lupasi uudistuksia sekä valtiopäivien säännölliset kokoontumiset, jossa edustajat itse saisivat päättää omilla verorahoillaan tehtävistä toimenpiteistä. Lupauksista toteutui kuitenkin ainoastaan 1869 valtionpäiväjärjestys, joka kumosi Ruotsin vallan aikaisen lain vuodelta 1617.

Kaikkiaan valtionpäivät hyväksyivät vuosina 1863–1906 nelisensataa uutta lakia, joista vuosien 1865 ja 1863 kunnallislait toivat mukanaan huomattavan päätäntävallan lisääminen maaseudulla. Kansallismielisten johtajana toimiva, filosofian professori, JV Snellman sai vuonna 1863 keisarin hyväksynnän kielisäännöstölle, jonka mukaan Suomen viralliseksi kieleksi 20-vuotisen ylimenokauden jälkeen muuttuisi suomen kieli tasavertaisena kielenä ruotsin ohella. Vuonna 1865 maamme sai oman valuutan, ja vuonna 1889 lain joka huomattavasti laajensi naimisissa olevan naisen oikeutta hallita omaa omaisuuttansa.

Suomen perustuslakitaistelu alkoi varsinaisesti vuonna 1899, jolloin säädyille esitettiin asevelvollisuuslaki, joka muutti Suomen sotajoukkojen aseman kansallisista joukoista osaksi Venäjän armeijaa. Säädyt tietenkin vastustivat tätä, mutta lakia kuitenkin julkaistiin vuonna 1901 mikä johti mielenosoitukseen, jossa asevelvolliset eivät saapuneet kutsuntoihin. Tämä niin kutsuttu passiivinen vastarinta perustui siihen, että määräyksillä vaikka niillä oli lain muoto, oli annettu perustuslain vastaisessa järjestyksessä ei ollut todellisen lain velvoittamaa voimaa. Kasvoi voimakas liike kaikkien säätyjen keskuudessa.

Tämän kansalaistottelemattomuuden murtajaksi asetettiin 1903 kenraalikuvernööriksi Bobrikov, jolle annettiin diktaattorin valtaoikeudet. Bobrikovia kuitenkin ammuttiin 1904, mikä ei ollut omiaan vähentämään keisarin venäläistämisaikeet. Seurauksena kansalaistottelemattomuudesta määrättiin muun muassa 1904, että lakivaliokunnan jäsenet Viipurin hovioikeuden jäsenten lisäksi vangittiin ja vietiin Pietariin kesäkuussa, jossa heidät tuomittiin ja teljettiin vankilaan. Tämä sattui RA Wreden kohdalla 4. heinäkuuta hyvin huonoon ajankohtaan, koska Wredebyssä oli määrä seuraavalla viikolla viettää tyttären, isoäitini Annan, häitä. Kuulutuksia oli luettu Anjalan kirkossa ja tämän jälkeen nuori pari vanhempineen olivat syöneet juhla-aterian Wredebyssä tietämättä, että venäläiset gendarmit kokoontuivat kartanon läheisyydessä. Seuraavana aamuna poliisimestari van Gross ajoi pihalle määräillen venäläiset sotilaansa suorittamaan talontarkastusta. Koko aamupäivän ajan taloa käytiin läpi, piironkien laatikot käännettiin lattialle, vuodevaatteet pengottiin jne. Suuri määrä asiakirjoja ja kirjeitä takavarikoitiin. Lounasaikaan perhe sai syödä luonaan, tosin sotilaiden vartioimana. RA Wrede ei tuohtuneena tarjonnut poliisimestarille mitään, mutta tarjosi sotilaille ryypyn, kun olivat niin pitkästyneitä. Perheen syötyä hevoset valjastettiin vaunun eteen ja lähdettiin matkaan määränpäänä Inkeroisiin, josta RAW sitten jatkoi junalla Helsinkiin ja yöjunalla eteenpäin Pietariin, missä hän majoittui Grand Hotelliin.

Seuraavana päivänä RA kutsuttiin sisällisministeri von Plehven toimistoon, missä ministeri totesi, että Wredellä oli niin suuri vaikutus sekä yliopistossa että ylioppilaskunnassa, ettei hän saanut jäädä virassaan tai edes olla Suomessa. RAW palasi hotelliin missä hänen lankonsa ja pari hyvää ystävää odottivat häntä. Seuraavana päivänä yksi heistä, kreivi Alexander Armfelt pyysi päästä ministeri von Plehven puheille kysyäkseen tältä minne Wreden aiottiin lähettää. Ministerin vastatessa, että kai hänet lähetettäisiin Novgorodiin minne muutkin kansallismieliset suomalaiset oli lähetetty. Armfelt korosti Wreden tiedemiehen mainetta Euroopassa, painottaen miten tällainen karkotus herättäisi huomiota lehdissä. Niin RA Wrede päätyi Revaliin, tämän päivän Tallinnaan, jossa hänen perheensä pystyi vierailemaan hänen luonaan. Maankarkoitus jatkui marraskuuhun, jolloin Wrede pääsi palaamaan Helsinkiin, missä hänet pian nimitettiin yliopiston rehtoriksi.

Maamme suhteet Venäjään kylmenivät entisestään. 1905 maamme työläiset kävivät yleislakkoon, mikä sai keisarin perääntymään hieman. Eduskunnalle esitettiin lukuisia Suomen perustuslain vastaisia lakiehdotuksia, joita senaatin lakivaliokunta ei suostunut viemään eduskunnalle vahvistettavaksi

Seurauksena tästä Suomi sai 1906 uuden eduskuntasäännön, jossa säätyihin perustuvan edustuksen sijasta kaikille maan kansalaisille annettiin äänioikeus samoin perustein. Näin myös Suomen naiset saivat äänioikeuden maailman ensimmäisten joukossa. Uuden eduskuntasäännön laatijana toimi Robert Hermansson, joka oli naimisissa RA Wreden sisaren Annan kanssa. Keisari ei kuitenkaan suostunut vahvistamaan useita uuden eduskunnan edustusmielisiä lakiehdotuksia, joten eduskuntauudistus ei tuonut suomalaisten toivomia uudistuksia.

Ensimmäisen maailmansodan puhjetessa elokuussa 1914 Suomeen sijoitettiin 100 000 sotilasta siltä varalta, että Saksa hyökkäisi Suomen kautta Pietariin. Samalla Saksan armeija salaa värväsi 2 000 miestä riveihinsä ns. Jääkäriliikkeenä. Sodan kolme ensimmäistä vuotta Suomi pääsi verrattain helpolla. Talouselämä toimi vilkkaasti täyttäen Venäjän kasvavia tarpeita: paperia, metallia ja viljaa. Maaliskuussa 1917 tämä liikekasvu kuitenkin tyrehtyi Venäjän vallankumoukseen. Tästä lähti käyntiin monimutkainen prosessi, jonka tuloksena Suomi myöhäissyksyllä 1917 katkaisi siteensä Venäjään ja julistautui itsenäiseksi kansanvallaksi eduskunnan päätöksellä 6.12.2017.

Eduskunta itsenäisyysjulistuksen yhteydessä hyväksyi uuden valtiosäännön, jonka ryhmä lakiasianvaliokunnan jäseniä puheenjohtajan KJ Ståhlbergin ohjaamana oli valmistellut maaliskuusta eli Venäjän vallankumouksesta lähtien. Seikkaperäinen läpikäynti valtiosäännön vaikutuksista perustuslain eri kohtiin oli tarpeen, koska lakiinhan oli kirjoitettu vuodesta 1734 lähtien hallitsijan valtuuksia. Koko perustuslakia oli käytävä läpi uuden valtiosäännön valossa.

Ydinryhmä, johon kuului kolme lakimiestä Kaarlo Juhani Ståhlberg, Rabbe Axel Wrede ja uuden eduskuntasäännön mukaan suuren edustajamäärän saavuttaneiden sosialidemokraattien edustaja, Anton Kotonen, viimeistelivät lakiehdotuksen Wredebyn kartanossa jo kesällä 1917. Tarkoitus oli ollut suoriutua tehtävästä Helsingissä, mutta helteisenä kesänä olo siellä tuntui tukalalta. Wrede ehdotti, että mentäisiin maalle Wredebyn kartanoon ja jatkettaisiin työtä siellä ja niin tämä ehdotus toteutettiinkin.

Isoäitini Anna, joka vietti lapsineen kesän Wredebyssä, kertoo asiasta näin:

Herrat olivat hyvin ahkeria. Isäni oli valmistanut työn suurimmaksi osaksi etukäteen, mutta Ståhlberg ja Kotonen viipyivät Wredebyssä kolme viikkoa, jonka jälkeen isä vielä vähän viilasi yhteiskohtia. Ståhlberg oli muuten innokas uimari ja ui mielellään Kymenjoessa. Kotosen kanssa kävin usein kävelyllä illallisen jälkeen. Hänen kanssaan oli mukavaa keskustella ja kysyinkin häneltä miten hän oli päätynyt sosialistiksi. Hänellä oli paljon huumoria ja vastasi mielellään kertoen kiinnostavasti asiasta. Sosialismillähän oli kauniit tavoitteet ja aatteet.

Näin Suomen valtiosääntö sai lopullisen muotonsa Muhniemellä pienessä Anjalan pitäjässä. Mutta onhan Anjala pitänyt puoliaan Suomen historiassa muutenkin. Isovihan aikana poltetun kirkon alttaritauluna varten kerättiin kolehdit koko Ruotsista. Kustaa III vieraili Anjalan kartanossa 1788 Venäjän sodan aikana ja samassa yhteydessä Anjalan liitto solmittiin. Myöhemmin kylän naiset saivat ensimmäisinä kuulla uutisia maamme itsenäisyystaistelusta, kun he tapasivat marttayhdistysten kokouksissa. Tähän aikaan venäläistämispolitiikka kielsi miesten poliittisia tai kansallismielisiä kokouksia, mutta naiset saivat vapaasti kokoontua. Näin RA Wreden sisar Anna Hermansson ja hänen vaimonsa Johanna pystyivät kertomaan maan tärkeistä tapahtumista Muhniemen marttayhdistyksessä, jotta emännät voisivat viedä uutiset eteenpäin miesväelle. Marttayhdistykset olivat muutenkin tärkeä osa kansallisvaltion syntyä: siinä äidit saivat tietoa muun muassa ravinnosta ja terveydenhuollosta jotta pystyisivät kasvattamaan tasavallalle terveitä ja taitavia kansalaisia.

Ajat muuttuvat. Venäjästä tuli Sovjet ja sitten taas Venäjä. Wredebyn vanha rakennus missä perustuslakia työstettiin, on purettu ja sitä korvaa kartanon nykyinen rakennus. Suuri kirjoituspöytä, jonka edessä istuivat Ståhlberg, Kotonen ja Wrede on pesänjakojen mukana siirtynyt suvusta teille tietämättömille. Jäljelle jäävät muistot ja tarinat. Ja oikeudenmukaisuus, niin kuin se on peruslaissa muotoiltu:

1 § Valtiosääntö: Suomi on täysivaltainen tasavalta.

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

2 §: Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Eiköhän isonvihan ajan lain laatijat tunnistaisi samat periaatteet, jotka vielä ohjaavat Suomen tasavaltaa. Voin kuvitella, että äitini vaari hymyilee itsekseen taivaassaan.