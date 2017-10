Anjalankosken Metallinen investoi uuteen konepajahalliin ja kalustoon

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät rahoittivat heinä-syyskuussa kahdeksaa yritystä ja yhdeksää kehittämishanketta. Yrityksiä rahoitettiin maaseuturahastosta yhteensä yli 400000 eurolla. Eniten rahoitusta investointeihinsa saivat Inkeroisissa sijaitseva Anjalankosken Metallinen Oy ja Hakalan Peruna Oy Ahviossa. Investointituen suuruus yrityksillä on pääsääntöisesti 20 prosenttia kustannuksista eli 80 prosenttia kustannuksista yritys maksaa itse.

– Rakennamme uuden konepajahallin entisen hallin viereen sekä hankimme uutta kalustoa. Investoinnin arvo on runsaat 700000 euroa, josta hallin osuus on noin 300000 euroa ja kaluston eli uuden avarruskoneen hankinta noin 400000, laskeskelee Anjalankosken Metallinen Oy:n toimitusjohtaja Antti Tallinen. Yritys sai investointitukea 145100 euroa eli 20 prosenttia kokonaiskuluista.

Koko juttu on Keskilaaksossa 19.10.