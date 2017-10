Kaupunginjohtaja: Talouden rakenteita pitää uudistaa rohkeasti

Kaupunginjohtaja Marita Toikan ensimmäisessä talousarvioehdotuksessa vuodelle 2018 kaupungin palveluihin, investointeihin ja kehittämiseen käytetään 614,7 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotus on lievästi alijäämäinen –0,8 miljoonaa euroa. Menokehitys on erittäin maltillista ja toimintakatteen muutos on vain 0,2 prosenttia vuonna 2018.

Kaupungin nettoinvestoinnit ovat 46,6 miljoonaa euroa vuodelle 2018, josta elinvoimaisuutta lisäävien kärkihankkeiden osuus on 12,5 miljoonaa euroa.

Anjalan koulu on hankesuunnitteluvaiheessa, joka valmistuu tammikuun 2018 loppuun menneessä. Nuorisokeskus Anjalan käyttöön tulevan kivinavetan kunnostukseen varataan 1,5 miljoonaa euroa ensi vuodelle.

Kaupungin kunnallisvero pysyy ennallaan 20,75 prosentissa.

Noususuhdanne ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Talouden sopeuttamistarve on edelleen noin 5 miljoonan euron luokkaa vuositasolla. Tulevina vuosina keskeistä on kaupungin tulorahoituksen vakiinnuttaminen sekä menojen hallinta, jotta pystytään turvaamaan palvelujen riittävyys ja saatavuus. Palveluverkkoa on optimoitava edelleen sekä kasvua tuoviin hankkeisiin on panostettava.

Terveydenhuollossa erikoissairaanhoidon kustannusten hallinnassa on edelleen paineita. Tähän haetaan ratkaisua erikoissairaanhoidon palvelujen siirrolla Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carealle vuoden 2018 alusta, sillä terveydenhuoltolain uudistus keskittää ensi vuoden alusta alkaen leikkaustoiminnan ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen keskussairaalaan.

Kymenlaaksoon perustetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka aloittaa toiminnan vuoden 2019 alusta. Kuntayhtymän tai mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen lopulliset vaikutukset Kouvolan taloudelliseen tilanteeseen eivät ole vielä selvillä ja arviot tarkentuvat uudistusten edetessä. Kaupungin sote-investoinnit on talousarviossa jäädytetty.

Kaupungin henkilöstömenot ovat vähentyneet jo viiden vuoden ajan. Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun 2017 lopussa henkilöstöä yhteensä 5 910, joista vakinaisia oli 4 691. Erikoissairaanhoidon siirtyminen Carealle vähentää kaupungin henkilöstöä runsaalla 400:lla jo ensi vuoden alusta. Vuonna 2018 henkilöstöjohtamisen painopisteinä ovat osaamisen johtamisen, työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen. Henkilöstöjohtamisen merkitys korostuu suunnittelukaudella useista valmistella olevista uudistuksista johtuen. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja työkyvyn tukeminen ovat samalla myös hyvää kaupungin talouden hoitoa. Työkyvyttömyyden kustannusten pienentämiseksi jatketaan Uusille urille -hanketta, jossa etsitään valmennuksen keinoin ratkaisuja tukea työntekijöiden työhön paluuta pitkältä sairauslomalta ja työssä jatkamista.

Korkeasta investointitasosta johtuen lainakanta tulee kasvamaan. Lainakannan arvioidaan vuonna 2018 olevan 241,4 miljoonaa euroa eli 2 867 euroa/asukas, joka on kuntien keskimääräisen lainamäärän tasolla (2 939 €/asukas vuonna 2016).

Elinvoimaisuuden vahvistamiseen tähtäävät kärkihankkeet etenevät suunnitelmien mukaan kohti supervuotta 2019, jolloin Asuntomessut kirkastavat Kouvola-kuvaa, ydinkeskustan kehittämisen tärkeimmät kohteet ja kävelykatu Manskin saneeraus ovat valmiit ja Kimolan kanava avautuu veneilijöille.

Kouvolan kaupunki haluaa investoida logistiikka-alaan, etenkin rautatielogistiikan kehittämiseen ja mahdollistaa sen kasvun myös tulevaisuudessa. Kouvola RRT hankkeen myötä Tehola-Kullasvaara –alueelle rakentuu eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliterminaali. Moderni terminaali sekä yli kilometrin pituisten junien käsittely yhdistettynä nopeaan konttijunareittiin Aasiaan tarjoavat Kouvolalle loistavat mahdollisuudet nousta keskeiseksi logistiikkatoimijaksi Euroopan mittakaavassa.

Talousarviokäsittelyn eteneminen

• Kouvolan kaupunginhallitus 23.10.2017 ja 20.11.2017

• Lautakunnat viikko 44

• Kouvolan kaupunginvaltuusto 11.12.2017