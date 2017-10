Tykkimäen Saunalle Kymenlaakson matkailuteko 2017 -palkinto

Maakunnan yhteisessä matkailuparlamentissa jaettiin tiistaina 17.10. ensimmäistä kertaa Kymenlaakson vuoden 2017 matkailuteko -palkinto. Kymenlaakson Vuoden matkailuteko 2017 myönnettiin Reporanka-Yhtiöt Oy:n Tykkimäen Saunalle.

Matkailuteon palkitseminen on uusi idea, josta aiotaan tehdä toistuva perinne. Teon palkitsemisella halutaan korostaa matkailun merkitystä maakunnassa ja osoittaa arvostusta toimialaa kohtaan.

Ehdotuksia eri teoista saatiin syksyn aikana yhteensä 23. Valinta oli vaikea, koska ehdotukset olivat hyvin erilaisia. Valintaa tehdessä painotettiin seuraavia näkökulmia: uudet avaukset, teon kehitys- ja kasvukelpoisuus, matkailutarjonnan ja alueimagon edistäminen (aluevaikutukset), positiivisuus ja yhteistyöhenkisyys. Euro- ja muita määrällisiä kriteerejä enemmän haluttiin painottaa teon merkitystä ja vaikutusta omassa kontekstissaan.

Raadin mukaan ensimmäisen kokonaisen toimintavuotensa aikana Tykkimäen Sauna Käyrälammen rannalla Kouvolassa on osunut ajan hermoon suomalaisella tasokkaalla saunatuotteellaan. Saunan lauteilla vallitsee vahva yhteisöllisyyden tunne matkailijoiden ja paikkakuntalaisten kesken. Kiuas lämpenee ekologisesti biokaasulla vuoden jokaisena päivänä. Yritys on kerännyt nopeasti suosittelijoiden joukon, saanut mediahuomiota ja toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Yritys on verkostoitunut alueen matkailuyritysten kanssa, minkä ansiosta on syntynyt palvelupakettikokonaisuuksia niin yksittäisten kuluttajien kuin ryhmien tarpeisiin.

Ehdotuksista nousi voittajan lisäksi esiin kolme muuta erilaista tekoa. Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy:n Actionpark miljoonan euron investointi on lisännyt Tykkimäen matkailutarjonnan ympärivuotiseksi ja vahvistanut yrityksen veturivaikutusta. Konsepti on laajenemassa myös muille paikkakunnille jatkossa.

Kymi The River ry:n ja Repovesikeskus-yritysverkoston yhteistyö kokoaa Kymenlaakson alueelta kehittyvän yritysverkoston. Yritykset tekevät yhdessä yhteismarkkinointia ja ovat perustaneet gokymi.com-nettisivuston sekä tehneet yhteisiä matkailutuotteita. Tällaista rajat ylittävää yhteistyötä maakunnassamme tarvitaan.

Kotkacup, ensimmäistä kertaa syyskuussa Kotkassa järjestetty juniorijalkapalloturnaus, on hieno esimerkki yhteistyöstä aktiivisten yrittäjien, yritysten, yhdistysten ja kaupungin kanssa. Urheilumatkailu on kasvava trendi ja tulevanakin vuonna järjestettävä tapahtuma toi Kotkaan useita satoja osallistujia maakuntarajojen ulkopuolelta tehden seutua tunnetuksi.

Vuoden matkailutekoa olivat valitsemassa edustajat Kymenlaakson liitosta, Kymenlaakson kauppakamarista, XAMK:n matkailuopetuksesta sekä Kouvola Innovationin ja Cursor Oy:n matkailusta.