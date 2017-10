Runsassateinen lokakuu nostanut virtaamaa myös Kymijoella

Runsaat sateet näkyvät myös Kymijoella. Lokakuun alku on ollut varsin runsassateinen. Vedet ovat nousseet korkealle varsinkin vesistöalueen pienemmissä joissa. Vedet ova Kymenlaakson alueella varsin korkealla esimerkiksi Teutjoella sekä Summanjoella.

Runsaat sateet alkavat näkyä myös suuremmissa vesistöissä, kuten Päijänteellä ja Kymijoella. Lokakuun puoleenväliin mennessä Päijänteen alueella on satanut noin 50 mm, mikä ylittää melkein lokakuun keskimääräisen sademäärän. Paikoitellen Kymenlaaksossa on satanut jopa 70 millliä. Kymijoen virtaama on noussut tasolle 350 m3/s. Juoksutusta Päijänteestä lisätään nyt alkuviikosta 20 m3/s ja sateiden jatkuessa juoksutusta joudutaan lisäämään edelleen lokakuun aikana. Kymijoella tulvavirtaamana pidetään 480 m3/s, siihen on vielä matkaa 130 m3/s. Tämänhetken vesitilanne-ennusteen mukaan runsaat virtaamat jatkuvat koko talven ajan. Suuret virtaamat lisää talvella hyytötulvien riskiä Kymijoella, mikäli talvella on hyydönmuodostukselle otollinen pitkä kylmä pakkasjakso.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut hyydöntorjuntapuomien asentamisen Kymijokeen. Puomien tarkoitus on hidastaa pintavirtausta ja nopeuttaa jääkannen muodostumista jokeen. Puomit ovat joen poikki asennettuja puutukkeja tai paksuja pintavirtausta hidastavia köysiä.

Hyytöpuomeilla hidastetaan veden pintavirtausta niin, että jokeen syntyisi jääkansi. Jääkansi estää veden jäähtymistä ja hyydön muodostumista. Kun hyytöä muodostuu jokeen, nostaa se vedenkorkeuksia ja saattaa aiheuttaa veden tulvimista.

Hyytöpuomeja asennetaan Kymijoen alaosalle nuun muassa Susikoskelle, Ahvionkoskelle, Kultainkoskelle, Pernooseen, Parikkaan, Siikakoskelle, Langinkoskelle sekä Hirvikoskelle. ELY-keskuksen asentamia puomeja on yli 20. Hyytöpuomit poistetaan Kymijoesta jäiden sulamisen jälkeen ensi keväänä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asentamien hyytöpuomien lisäksi vesivoimalaitokset asentavat omia hyytöpuomejaan voimalaitosten yläpuolelle. Vesivoimalaitosten asentamia hyytöpuomeja on ainakin Myllykosken ja Kuusankosken voimalaitosten läheisyydessä.

Hyytöpuomit aiheuttavat haittaa ja vaaraa niille veneilijöille, jotka vielä myöhään syksyllä tai varhain keväällä liikkuvat Kymijoella. Puomeina käytetyt köydet voi ylittää kuitenkin veneellä varovaisuutta noudattaen. Puupuomeihin on myös tehty pienveneilyn mahdollistama veneaukko.