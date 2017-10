Kaupunginvaltuusto keskustelee taloudesta ja sote-kuntayhtymän perustamisesta

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee maanantaina 16.10. pidettävässä kokouksessa muun muassa osavuosikatsausta 1.1.–31.8.2017, valtuustoryhmien muodostamista, sidonnaisuuksia sekä vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamista.

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne näyttää tehtyjen arvioiden perusteella paremmalta kuin vuoden 2017 talousarvion. Osavuosikatsauksen 1.1.–31.8.2017 perusteella koko vuoden tulosennuste on noin -1,8 miljoonaa euroa eli 4,5 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Tulokseen vaikuttavat arvioitua pienemmiksi jäävät henkilöstökulut ja parempi verotulokehitys, erityisesti yhteisöverojen osalta. Kaupunginvaltuusto käsittelee osavuosikatsausta kokouksessaan.

Hallintosäännön mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus, joka kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava.

Valtuustoryhmien muodostamisesta on annettu valtuuston puheenjohtajalle seuraavat kirjalliset ilmoitukset:

Kokoomuksen valtuustoryhmä, pj Tapio Karvonen

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä, pj Outi Kasurinen

Keskustan valtuustoryhmä, pj Topi Seppälä

Perussuomalaisten valtuustoryhmä, pj Jari Käki

Vihreiden valtuustoryhmä, pj Sari Hyytiäinen

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, pj Sakari Smeds

Kouvolan Sitoutumattomien valtuustoryhmä, pj Pulla Peltola

Kouvolan Sininen valtuustoryhmä, pj Jari Lindström

Suur-Kouvolan Sitoutumattomat ry:n valtuustoryhmä, pj Jouni Suninen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, pj Mika Byman

Kuntalain mukaan kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kaupungin keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Sidonnaisuusrekisteriä ylläpitää ulkoisen tarkastuksen henkilöstö ja rekisterin palvelun tuottaja on Innofactor Oy Dynasty sidonnaisuusrekisteri. Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Rekisteriin tallennetut ilmoitukset julkaistaan Kouvolan kaupunginverkkosivuilla ja toimitetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu siirtyi vuodella eteenpäin ja uuden aikataulun mukaisesti maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2020. Kaupunginhallitus teki elokuussa aloitteen vapaaehtoisen maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamiseksi Kymenlaaksoon jo vuoden 2019 alusta alkaen. Aloitteen pohjalta kokoontuivat Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Carean valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä viranhaltijajohto kokoukseen, jossa kaikki tukivat vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamista. Tämän jälkeen valmistelutyötä on jatkettu siten, että kaikki Kymenlaakson kunnat ovat olleet mukana valmistelussa. Kymenlaakson maakunnallista sote-kuntayhtymää valmistellaan osana valtakunnallista sote- ja maakuntauudistusta.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen valmistelun ja organisoitumisen siten, että uusi kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2019.