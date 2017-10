Ei rahasta, vaan kunniasta

Sataa, sataa ropisee… Maatilalla asuvana kannan suurta huolta suomalaisesta maataloudesta ja maanviljelijästä. Hymy on hyytynyt jo kuukausi sitten. On vaikea olla toiveikas, että sato saadaan korjattua. Kysymys ei ole pelkästään rahasta, vaan myös kunniasta. Keinolla millä hyvänsä halutaan sato pois pelloilta. Näin märkänä syksynä viljan kuivauslasku on kuitenkin nousemassa niin korkeaksi, että märimpien peltojen sato kannattaisi yksinkertaisesti murskata maahan.

Media on syksyn tilannetta tuonut viime päivinä kiitettävästi esille. Somessa jaksaa ihmetyttää kommentit, että hyvä kun maatalous loppuu Suomesta. Ei huomioida, että maatalous on tärkeä osa ruokaketjua, joka työllistää merkittävää teollisuutta. Kouvolassa maatalous on edelleen tärkeä elinkeino, joka heijastuu moneen toimintaan. Esimerkiksi Korjalan alueella on aika monta yritystä ja työpaikkaa, mitkä ovat tekemisissä maatalouden kanssa.

Pitäisi muitakin kuin minua huolestuttaa, että sadan hehtaarin viljelykset ovat vain kallis harrastus. Merkittävä osa suomalaisista viljelijöistä tienaakin leipänsä aivan muissa hommissa kuin pelkästään maata viljelemällä.

Erikoinen vuosi on monella tavalla. Kun MYPA nousee takaisin jalkapallokartalle, ei iloita siitä, vaan moititaan kyvyttömyydestä tehdä yhteistyötä. Kouvolassa on eri puolilla paljon järjestöjä, jotka toimivat kulmakuntansa ihmisten hyväksi. En näe, että oma seura olisi pelkästään nurkkakuntaisuutta. Lähellä on helppo toimia ja helpompi mennä. Jos olisi vain yksi suuri yhdistys tai seura koko Kouvolan alueella, se tuskin saisi kaikkia niitä liikkeelle, jotka nyt järjestöissä toimivat ja tekevät pyyteettömästi talkootyötä. Niin kauan kuin paikalliset puurtavat oman järjestönsä eteen, ne kannattaa ilman muuta pitää toiminnassa.

Ja vielä MYPAAn. Kun MYPA pelasi Veikkausliigassa, katsomossa oli suunnilleen kaksi kolmasosaa eteläisen Kouvolan urheiluväkeä. Kouvolasta oli silloin pitkä matka Myllykoskelle. Miten se nyt lyhentyisi? Vai pitäisikö koko joukkue siirtää Saviniemestä muualle pelaamaan? Yhteistyötä pitää ilman muuta tehdä, mutta väkisin mitään ei saada aikaan. Tällä hetkellä Myllykoskella on hyvä draivi päällä ja annetaan sen nyt kukoistaa. Aivan riittävän monta vuotta on oltu murheen laaksossa.