Mestareita ei kukistettu – testaa oma urheilutietosi

Keskilaakso-lehti junaili järjestyksessään toisen sporttietovisan tiistaina Stora Enson Anjalankosken tehtaiden tehtaankerholla Inkeroisissa. Mukana oli 11 joukkuetta. Kilpailun voitti viimevuotiseen tapaan kolmikko Matti Vanhala (kapteeni), Harri Mäkelä ja Jukka Mukala 79 pisteellä (maksimi 100 pistettä).

Tiukan vastuksen antoi edelliskerran tapaan Vesa Vanhalan kipparoima trio, jossa olivat myös Olli Karnaattu ja Antti Sihvonen. Kakkossija irtosi 77 pinnalla.

Kolmospalkinnot pokkasi joukkue, jossa oli kaksi edustajaa: Jarkko Piispa (kapteeni) ja Markku Virtanen. He tiesivät 73 kysymystä oikein.

Ohessa on kilpailun 100 kysymystä. Jokaisessa on neljä vaihtoehtoa. Testaa oma urheilutietosi!

Oikeat vastaukset julkaistaan Keskilaakson verkkosivuilla huomenna.

TIETOVISA 2017

1. Montako arvokisamitalia on Lasse Virenillä?

A. 6 B. 4

C. 5 D. 7 _____

2. Millä kilometrillä Lasse Viren kaatui 1972 olympialaisissa 10000 metrin juoksussa Munchenissä? (Esimerkki: jos kaatui välillä 3000–3099 metriä, vastaus on A)

A. 3 B. 4

C. 6 D. 7 _____

3. Pertti Karppinen edusti Suomea vielä 1992 Barcelonan olympialaisissa.

Mikä oli hänen sijoituksensa 2000 metrin yksikkösoudussa?

A. 2 B. 5

C. 8 D. 10 _____

4. Mistä vuodesta alkaen ammattilaisjääkiekkoilijat ovat voineet osallistua jääkiekon MM-kisoihin?

A. 1972 B. 1977

C. 1981 D. 1969 _____

5. Kuka keihäänheittäjä ei kuulu joukkoon?

A. Jorma Kinnunen B. Aki Parviainen

C. Soini Nikkinen D. Jonni Myyrä _____

6. Mitä seuraa kävelijä Valentin Kononen edusti kilpaurallaan?

A. Korson Kävelijät B. Turun Weikot

C. Lapinlahden Veto D. Korson Kaiku _____

7. Veikko Hakulinen syntyi 1925, mutta missä?

A. Sevettijärvellä B. Viipurissa

C. Kurkijoella D. Evossa _____

8. Missä arvokisoissa Mona-Lisa Pursiainen voitti 200 metrin juoksussa

Pronssimitalin?

A. Roomassa 1974 B.Mμnehenissä 1972

C. Praha 1978 D. Helsinki 1971 _____

9. Kuka heistä on nuorin olympiavoittaja?

A. Heli Rantanen B.Iivo Niskanen

C. Matti Nykänen D.Marjo Matikainen _____

10. Mikä on Teemu Selänteen toinen nimi?

A.Juhani B. Antero

C. Iivari D.Ilmari _____

11. Missä Mika Häkkinen voitti viimeisen Formula-1:n osakilpailunsa?

A.Yhdysvallat 2001 B. Monaco 2001

C. Itävalta 2000 D. Italia 2000 _____

12. Missä tallissa Kimi Räikkönen aloitti Formula-1-uransa?

A .McLarenilla B. Sauberilla

C. Lotus D. Renaultilla _____

13. Kenelle Muhammad Ali hävisi paluuottelussaan vuonna 1980 raskaansarjan maailmanmestaruudesta?

A. George Forema B. Larry Holmes

C. Leon Spinks D. Sonny Listona _____

14. Kuka heistä ei kuulu joukkoon?

A. Kelpo Gröndahl B. Pentti Hämäläinen

C. Vilho Ylönen D. Sylvi Saimo _____

15. Kuka kantoi Suomen lippua Sydneyn 2000 olympiakisojen avajaisissa?

A. Juha Hirvi B. Olli-Pekka Karjalainen

C. Marko Asell D. Jani Sievinen _____

16. Missä lajissa Pekka Päivärinta ja Kirsi Kainulainen on voittanut MM-kultaa?

A. Parisuunnistus B. Soutu, pariairokaksikko

C. Beach Volley D. RR-ajo, sivuvaunuluokka _____

17. Millä autolla Timo Mäkinen ei ajanut rallia?

A. Mini B. Ford

C. Peugeot D. Citroen _____

18. Kuinka monta kultamitalia suomalaiset keihäänheittäjät ovat voittaneet

Olympialaisissa?

A. 12 B. 10

C. 8 D. 6 _____

19. Kuka seuraavista juoksijoista ei ole voittanut 1500 metrin kultaa olympialaisissa?

A. Pekka Vasala B. Paavo Nurmi

C. Harri Larva D. Hannes Kolehmainen _____

20. Kuka seuraavista juoksijoista on voittanut maratonin olympialaisissa?

A. Lasse Viren B. Albin Stenroos

C. Ville Ritola D. Paavo Nurmi _____

21. Kenellä näistä olympiavoittajista on neljä henkilökohtaista kultamitalia?

A. Marja-Liisa Kirvesniemi B. Matti Nykänen

C. Pertti Karppinen D. Hannes Kolehmainen _____

22. Missä painija Pertti Ukkola on syntynyt?

A. Rovaniemellä B. Sodankylässä

C. Ivalo D. Inari _____

23. Missä maassa on järjestetty neljät talviolympialaiset?

A. Ranska B. Yhdysvallat

C. Kanada D. Sveitsi _____

24. Missä maassa järjestettiin ensimmäiset jalkapallon MM-kisat?

A. Chile B. Meksiko

C. Italia D. Uruguay _____

25. Montako kertaa Pohjoismaat ovat yhteensä päässeet mitaleille jalkapallon MM-kisoissa?

A. 2 B. 3

C. 4 D. 5 _____

26. Jääkiekon MM-kisoissa arvokkaimman pelaajan titteliä on jaettu vuodesta 1999. Kuka oli ensimmäinen, joka sai tiitelin?

A. Teemu Selänne B. Martin Prochazka

C. Mats Sundin D. Peter Forsberg _____

27. Missä olympialaisissa Suomi sai ensimmäisen mitalin jääkiekossa?

A. Sarajevo 1984 B. Calgary 1988

C. Lillehammer 1994 D. Nagano 1998 _____

28. Mikä on jalkapallomaalin leveys?

A. 7.12 B. 7.52

C. 7.32 D. 7.82 _____

29. Minkä lajin maailmanmestari on Matti Suur-Hamari?

A. Lumilautailu B. Voimanosto

C. Ammunta D. Karate _____

30. Mikä oli seiväshyppääjä Pentti Nikulan ME-tulos?

A. 500 cm B. 505 cm

C. 494 cm D. 498 cm _____

31. Montako vuotta kesti seiväshypyn ME-tuloksen kehittyminen 500 sentistä 600 senttiin?

A. 27.v B. 30.v

C. 22.v D. 25.v _____

32. Missä lajissa on lukkari?

A. Judossa B. Soudussa

C. Pesäpallossa D. Sählyssä _____

33. Minä vuonna Hartwall Areena on valmistunut?

A. 1994 B. 1997

C. 1999 D. 2002 _____

34. Minä vuonna Jukolan viesti on juostu ensimmäisen kerran?

A. 1949 B. 1946

C. 1954 D. 1961 _____

35. Missä lajissa käytetään ns. Sveitsiläistä systeemiä?

A. Squashissa B. Yhdistetyn hiihdossa

C. Miekkailussa D. Kelkkailussa _____

36. Urheilutermeissä puhutaan rookie. Mitä se tarkoittaa?

A. Eksynyt suunnistaja B. Pudonnut ratsastaja

C. Joukkueen ensikertalainen D.Tyrmätty nyrkkeilijä _____

37. Kuuluisa pitkänmatkanhiihto Marcialonga hiihdetään missä?

A. Sveitsi B. Itävalta

C. Italia D. Ranska _____

38. Käsipallon peliaika on?

A. 2 x 40 min B. 2 x 30 min

C. 4 x 15 min D. 3 x 20 min _____

39. Käsipallossa voidaan peli ratkaista heittokilpailuna. Kuinka pitkä on heittoetäisyys maaliin?

A. 7 m B. 9 m

C. 6 m D. 5 m _____

40. Missä sijaitsee kuuluisa Teivon ravirata?

A. Tampere B. Kuopio

C. Ylöjärvi D. Seinäjoki _____

41. Kuka heistä on pelannut eniten otteluita jalkapallon MM-kisojen

Lopputurnauksessa?

A. Lothar Matthäus B. Franz Beckenbauer

C. Jurgen Klinsmann D. Karl-Heinz Rummenigge _____

42. Lahden MM-hiihdot 2017, Iivo Niskanen voitti 15 km hiihdon.

Mutta kuka oli kolmas?

A. Didrik Tönseth B. Sjur Röthe

C. Niklas Dyrhaug D. Andrey Larkov _____

43. Missä olympiavoittaja Marjo Matikainen on syntynyt?

A. Kirkkonummella B. Lohjalla

C. Espoossa D. Tukholmassa _____

44. Maailmanmestari Kari Härkönen, voittiko hän yleisen sarjan SM-kultaa maastohiihdossa?

A. kerran B. ei kertaakaan

C. kolme kertaa D. viisi kertaa _____

45. Carl Lewis voitti yhdeksän olympiakultaa ja yhden hopea, mutta missä

kisoissa tuli hopea?

A. Atlanta 1996 B. Soul 1988

B. Los Angeles 1984 D. Barcelona 1992 _____

46. Tommi Mäkinen on voittanut viidesti Jyväskylän rallin. Millä automerkillä niistä on tullut neljä?

A. Ford B. Peugeot

C. Subaru D. Mitsubishi _____

47. Formula-1:n MM osakilpailuja on ajettu vuodesta 1950.

Missä ajettiin ensi kerran osakilpailu?

A. Silverstone B. Berliini

C. Imola D. Monaco _____

48. Kuka mäkihyppääjä on voittanut mäkiviikon kaikki osakilpailut samalla mäkiviikolla?

A. Matti Nykänen B. Björn Wirkola

C. Toni Nieminen D. Sven Hannawald _____

49. Wimbledonin tennisturnaus. Kuinka monta pelaajaa kelpuutetaan kaksinpelin pääsarjaan?

A. 144 B. 128

C. 112 D. 96 _____

50. Kolmiloikassa Simo Lipsanen ja Pertti Pousi ovat hypänneet yli 17 metriä. Kenellä on kolmanneksi paras tulos 16.95 metriä?

A. Pentti Kuukasjärvi B. Johan Meriluoto

C. Olli Pousi D. Kari Rahkamo _____

51. Kuka suomalainen hiihtäjä on voittanut ensimmäisessä MM-hiihtostartissaan maailmanmestaruuden?

A. Eero Mäntyranta B. Kari Härkönen

C. Kalevi Hämäläinen D. Marjo Matikainen _____

52. Kuinka korkealla on koripallon korirenkaan yläreuna lattiatasosta?

A. 2.95 B. 3.25

C. 3.05 D. 3.35 _____

53. Kuka suomalainen hiihtäjä on viimeisenä voittanut Vasa Hiihdon?

A. Juha Mieto B. Pauli Siitonen

C. Matti Kuosku D. Mika Myllylä _____

54. Ketä heistä ei ole valittu Suomen parhaaksi urheilijaksi?

A. Minna Kauppi B. Hilkka Riihivuori

C. Heli Rantanen D. Päivi Alafrantti _____

55. Missä arvokisoissa Mika Myllylä sai ensimmäisen arvokisamitalinsa?

A. Val di Fiemmen -91 B. Albertvillen -92

C. Falun -93 D. Lillehammer -94 _____

56. Kuinka paljon sääntöjen mukaan jalkapallo saa painaa?

A. 450 g B. 400 g

C. 510 g D. 560 g _____

57. Kuka ajaja pitää Ranskan ympäriajossa yllään vihreää paitaa?

A. Kokonaiskilpailun johtaja B. Paras mäkiajaja

C. Paras ensikertalainen D. Paras kiriajaja _____

58. Kenellä ajajalla on eniten etappivoittoja Ranskan ympäriajossa?

A. Bernard Hinault B. Eddy Merckx

C. Miguel Indurain D. Lance Armstrong _____

59. Kenen urheilijan elämänkertakirja on nimeltään Suoraa puhetta?

A. Minna Kauppi B. Seppo Räty

C. Kalle Palander D. Tiina Lillak _____

60. Kenellä tennispelaajalla on eniten otteluita Wimbledonin tennisturnauksessa?

A. Martina Navratilova B. Chris Evert

C. Roger Federer D. Pete Sampras _____

61. Kuka heistä ei ole henkilökohtainen suunnistuksen maailmanmestari?

A. Liisa Veijalainen B. Outi Borgenström

C. Kirsi Boström D. Merja Rantanen _____

62. Minkä lajin moninkertainen maailmanmestari on Simone Niggli?

A. Purjehduksen B. Uinnin

C. Laskettelun D. Suunnistuksen _____

63. Kuka suomalainen olympiavoittaja on syntynyt Nivalassa?

A. Helena Takalo B. Heli Rantanen

C. Pauli Nevala D. Kaarlo Kangasniemi _____

64. Mikä oli nyrkkeilijä Tarmo Uusivirta siviiliammatiltaan?

A. Tullivirkailija B. Poliisi

C. Palomies D. Vartija _____

65. Kenellä heistä on ollut hallussa 1500 metrin juoksun ME-aika?

A. Harri Larva B. Olavi Salsola

C. Pekka Vasala D. Olavi Vuorisalo _____

66. Kuka hiihtäjä on viimeisenä voittanut olympiakultaa puusuksilla?

A. Pål Tyldum B.Magne Myrmo

C. Vjatseslav Vedenin D. Sven-Åke Lundbäck _____

67. Mikä seuraavista urheilutapahtumista on vanhin?

A. Jukolan Viesti B. Pirkan hiihto

C. Itä-Länsi pesapallo D. Kuninkuusravit _____

68. Norjan parhaaksi urheilijaksi 2013 valittiin Magnus Carlsen. Mikä

oli hänen lajinsa?

A. Pyöräily B. Uinti

C. Shakki D. Soutu _____

69. Missä arvokisoissa hiihtäjä Gunde Svan voitti ensi kertaa kulta?

A. Sarajevo 1984 B. Oslo 1982

C. Oberstdorf 1987 D. Seefeld 1985 _____

70. Kuka suomalainen urheilija on valittu ensi kertaa Euroopan parhaaksi urheilijaksi?

A. Juha Väätäinen B. Lasse Viren

B. Matti Nykänen D. Veikko Hakulinen _____

71. Kuka urheilija heistä on ollut maailmanennätyksen haltija?

A. Mona-Lisa Pursiainen B. Pirjo Hagman

C. Riitta Salin D. Helinä Marjamaa _____

72. Kuka jalkapalloilija heistä ei ole voittanut MM-kisojen maalikuninkuutta?

A. Ronaldo B. Pele

C. Mario Kempes D. Paolo Rossi _____

73. Missä järjestettiin 25:nnet talviolympialaiset?

A. Albertville B. Nagano

C. Sarajevo D. Vancouver _____

74. Missä Pohjoismaassa urheilija voi saada arvostetun Jerring-palkinnon?

A. Suomi B. Norja

C. Ruotsi D. Tanska _____

75. Missä maassa maailmanmestari Keijo Rosberg on syntynyt?

A. Suomi B. Saksa

C. Ruotsi D. Tanska _____

76. Kenen suomalaisen selostajalegendan tavaramerkki oli:

”Näihin kuviin, näihin tunnelmiin”?

A. Anssi Kukkonen B. Pekka Tiilikainen

C. Voitto Liukkonen D. Juha Jokinen _____

77. Millä lajilla alkaa naisten 7-ottelun toinen kilpailupäivä?

A. Pituushyppy B. Keihäänheitto

C. 100 m D. Korkeushyppy _____

78. Minkä maan pääsarjaa jalkapalloilija Ari Hjelm pelasi Suomen lisäksi?

A. Skotlannin B. Saksan

C. Tanskan D. Hollannin _____

79. Italialainen Giovanna Amati on tullut tunnetuksi mistä?

A. Osallistunut F1-kisaan B. Ajanut MM-Rallia

C. Ajanut Ranskan ympäriajon D. Juossut 100km ME:n _____

80. Millä kaudella Jari Litmanen voitti jalkapallon Mestarien liigan

Maalikuninkuuden?

A. 1995-96 B. 1997-98

C. 1993-94 D. 1999-00 _____

81. Kenellä suomalaisella koripalloilijalla on eniten maaottelupisteitä?

A. Kari Pekka Klinga B. Kari Liimo

C. Hanno Möttölä D. Anssi Rauramo _____

82. Kenellä heistä eniten jalkapallon maaotteluita?

A. Ari Hjelm B. Erkka Petäjä

C. Jari Litmanen D. Kai Pahlman _____

83. Kuka jääkiekkoilija on tehnyt eniten pistesuorituksia jääkiekon MM-kisoissa?

A. Anatoli Firsov B. Wayne Gretzky

C. Boris Mihailov D. Jaromir Jågr _____

84. Kuka suomalainen olympiavoittaja on syntynyt 20. marraskuuta 1937?

A. Pauli Nevala B. Eero Mäntyranta

C. Kaarlo Kangasniemi D. Pentti Linnosvuo _____

85. Missä kisoissa italialainen hiihtäjä Franco Nones voitti kultaa?

A. Sapporo 1972 B. Oslo 1966

C. Grenoble 1968 D. Innsbruck 1964 _____

86. Missä olympiakisoissa tehtiin ensi kertaa urheilijoille dopingtestejä?

A. Grenoble 1968 B. Tokio 1964

C. Innsbruck 1964 D. Meksiko 1968 _____

87. Emil Zatopek voitti Lontoon olympialaisissa 10000 metrin juoksun kultaa. Mikä teki siitä erikoisen voiton.

A. Juoksi paljain jaloin B. Juoksi kuumeessa

C. Juoksi käsi lastassa D. Juoksi vasta toisen 10.000m juoksun.

_____

88. Kuka maailmantähtiurheilija on dos Santos Aveiro?

A. Cristiano Ronaldo B. Lionel Messi

C. Rivaldo, Brasilia D. Eusebio, portugali _____

89. Kuka jalkapalloilija on tehnyt eniten maaleja yhdessä jalkapallon maailmanmestaruuslopputurnauksessa?

A .Eusebio B. Gerd Myller

C. Ronaldo D. Just Fontaine _____

90. Kuinka monissa arvokisoissa Harri Kirvesniemi edusti Suomea?

A.11 B. 13

C.15 D. 17 _____

91. Tiina Lillakin kausi 1983 oli melko erikoinen. Miksi?

A. Hävisi vai kerran B. Ei hävinnyt kertaakaan

C. Heitti 20 kertaa yli 70m D. Kieltäytyi Ruotsi ottelusta _____

92. Entä millä tuloksella Tiina Lillak voitti maailmanmestaruuden Helsingissä 1983?

A. 70.82 B. 74.67

C. 72.45 D. 71.88 _____

93. Kenellä tennispelaajalla on eniten hävittyjä finaalipelejä Wimbledonin tennisturnauksessa?

A. Chris Evert B. Billie Jean King

C. Venus Williams D. Conchita Martinez _____

94. Minkä lajin maailman parhaimmistoon kuuluu Walter Hagen?

A. Amerikkalainen jalkapallo B. Koripallo

C. Kelkkailu D. Golf _____

95. Kuinka monta joukkuetta pelaa Amerikan NBA-sarjassa?

A. 30 B. 34

C. 24 D. 20 _____

96. Kuinka monta pelaajaa amerikkalaisessa jalkapallossa on kentällä?

A. 26 B. 22

C. 30 D. 24 _____

97. Kuka heistä ei ole voittanut Monte Carlon MM-rallia?

A. Juha Kankkunen B. Mikko Hirvonen

C. Henri Toivonen D. Timo Salonen _____

98. Tour de ski hiihdettiin 2006-2007 kaudella ensi kertaa. Kuka voitti miesten kokonaiskilpailun?

A. Lukas Bauer B. Dario Cologna

C. Tobias Angerer D. Rene Sommerfeldt _____

99. Virpi Kuitunen voitti naisten kokonaiskilpailun Tour de skillä kaudella 2006-2007 kaudella. Kuka oli toinen?

A. Charlotte Kalla B. Marit Björgen

C. Katerina Neumannova D. Claudia Nystad _____

100. Kuka oli ensimmäinen suomalainen Keski-Euroopan mäkiviikon kokonaiskilpailun

voittaja.

A. Pentti Outinen B. Eino Kirjonen

C. Aulis Kallakorpi D. Hemmo Silvennoinen _____