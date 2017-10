Ummmeljoen kyläyhdistys ehdolla kulttuurimaisemakunniakirjan saajaksi

Kouvolan maaseutulautakunta päättää Maaseudun kulttuurikunniakirjan 2017 saajasta keskiviikkona 11.10. pitämässään kokouksessa. Ehdokkaita on kolme: Ummeljoen kyläyhdistys ry, Lions Club Jaala ry sekä Marja-Liisa ja Reijo Louko.

Ummeljoen kyläyhdistystä on ehdottanut palkinnon saajaksi Katy Raitanen. Hän perustelee ehdotustaan seuraavasti: ”Ehdotan kunniakirjan saajaksi Ummeljoen kyläyhdistystä. Se on vireä, idearikas ja tuottoisa kyläyhdistys. Se järjestää siivoustalkoita teiden varsien puhdistukseen, roskalavan kyläläisten jätteille ilmaiseksi, retkiä kyläläisille virkistysmielessä sekä lentokenttätoiminnan puitteissa yleisötapahtumia. Se on selvittänyt Wreden yhteyttä ens. lentokoneen rakentamiseen kylällä sekä valmistumassa on Ummeljoen kyläkirja. Todella puuhakas yhdistys.”