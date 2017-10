Yritykset ottavat opiskelijoita johtajan päiväpestiin

Kymenlaakson johtajat tarttuvat haasteeseen tutustuttaa nuoria johtamistyöhön. Kymen Seudun Osuuskaupan, Carean ja Kotkamillsin johtajat ovat vakuuttuneita kampanjan tärkeydestä nuorille ja avaavat oveensa yhdeksi työpäiväksi. Kaikkiaan yrityksiä on ilmoittautunut kolmisenkymmentä ja lisää odotetaan vielä 15.10. asti.

Kauppakamarien juhlavuoden kampanja Tuhat nuorta johtajaa tuo marraskuussa yhteen johtajat ja opiskelijat. Nuori osallistuu johtajan todelliseen työpäivään ja pääsee seuraamaan johtajan arkea – tutkimaan, kokemaan ja oppimaan.

Kymenlaakson yritysjohtajat ovat tarttuneet haasteeseen tutustuttaa nuoria johtamistyöhön. Mukaan on lähtenyt johtajia ja esimiehiä yrityksistä ja julkisista organisaatioista Kampanjaan osallistuu muun muassa Kymen Seudun Osuuskauppa.

– Kauppa ja palvelut ovat iso nuorten työllistäjä ja kauppa on monelle se ensimmäinen työpaikka. Haluamme tarjota nuorelle tälläkin tavalla tilaisuuden tutustua johtamiseen ja kaupan ja palvelujen alaan, sanoo Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Yksi mukana olevista teollisuusyrityksistä on kotkalainen Kotkamills.

– Lähdimme heti mukaan ja Kotkamillsiltä on ilmoittautunut useampikin esimies kampanjaan. Me haluamme näyttää nuorelle, minkälainen teollisuusympäristö on työpaikkana. Toinen puoli kampanjaa on, että hyvä on itsekin pysähtyä katsomaan, miten työpäivänsä käyttää. Tämä tarjoaa tilaisuuden siihenkin, kuvailee Kotkamillsin tekninen johtaja Timo Tallinen.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carean johtajaylihoitaja Pia Rantamäki on yksi kampanjaan osallistuvista organisaatioiden edustajista.

– Ensinnäkin on hienoa olla mukana tässä kampanjassa nuorten kanssa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueella on juuri nyt meneillään isot muutokset ja haluan tuoda nuorelle esille, millaista ja miten monipuolista on työ nykypäivän sote-alueella, sanoo Pia Rantamäki.

Kampanjan toteutuspäivä Kymenlaaksossa on 17.11.

– Kampanja tarjoaa yrityksille helpon tavan osallistua paikallisen elinkeinoelämän kehittämiseen osallistaen nuoria ja levittäen positiivista työnantajamielikuvaa. Kutsumme mukaan kaikki alueemme yritykset, Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta kertoo.

Esimiehet ja johtajat voivat ilmoittautua mukaan Tuhat Nuorta Johtajaa -kampanjaan osoitteessa 1000nuortajohtajaa.fi. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 15.10.2017 saakka. Kampanjan järjestävät kauppakamarit, Nuorkauppakamarit ja Yes-verkosto.