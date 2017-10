Maakunnallinen yrittäjäpalkinto US Wood Oy:lle

Kymen Yrittäjät on myöntänyt vuoden 2017 maakunnallisen yrittäjäpalkinnon Myllykoskella toimivalle US Wood Oy:lle Anjalankosken Yrittäjistä. US Wood Oy on 21 henkeä työllistävä sahatavaran jatkojalostusyritys, joka valmistaa kuusesta ulkoverhoustuotteita kuten ulkoverhouspaneelia ja pihanrakennustuotteita.

Palkitsemispäätökseen vaikuttivat yrityksen uudistumiskyky ja kasvuhakuisuus. US Wood Oy kehittää aktiivisesti toimintaa, työvaiheita ja tuotteita vastaamaan yrityksen ja asiakkaiden tarpeita. Yritys panostaa laatuun ja toimitusvarmuuteen sekä huomioi kestävän kehityksen toiminnassaan.

Vuonna 1995 perustettu yritys aloitti toimintansa höyläämällä rakennuslistoja. Asiakkaan toiveesta yritys alkoi valmistaa myös maalattua ulkoverhouslautaa ja hiljalleen toiminta siirtyi listan höyläyksestä kokonaan pintakäsitellyn ulkoverhouslaudan valmistukseen.

Toimitusjohtaja Jukka Sutelainen sanoo menestyksen salaisuudeksi omaan toimintaan ja sen kehittämiseen keskittymisen sekä asiakaslupauksen pitämisen.

– Asiakaslupaus on pidettävä. Se mitä luvataan myös toteutetaan, ja jos on mahdollista pyrimme vielä ylittämään asiakkaan odotukset. Pahin kilpailija on tiili- ja rapatut julkisivut, joten puutuotteiden laatua on pidettävä yllä. Onneksi Suomessa arvostetaan puuta ja omalta osalta pyrimmekin ylläpitämään puun imagoa rakentamisessa. Hyvää puuta voidaan käyttää missä vain ja nykyään puusta saadaan myös paloturvallista.

Yritys käyttää PEFC-sertifioitua puuraaka-ainetta, vesiohenteisia pintakäsittelyaineita sekä kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Teollisessa prosessissa syntyvät jätteet ja sivutuotteet hyödynnetään bioenergiana. Ulkoverhouslautojen valmistuksen jätteenä syntyvästä purusta tehdään kuivikepurupaaleja, joita myydään muun muassa hevostiloille.

– Ympäristöystävällinen ja vastuullinen toiminta on tärkeää ja nykyään myös markkinointikeino. PEFC-sertifikaatti tarkoittaa, että pystymme selvittämään tuotteen alkuperän kokonaan. Alussa sertifikaatti oli hyvä kilpailuvaltti ja nykyään oikeastaan edellytys toimimiselle, Sutelainen sanoo.

US Wood Oy:n tulevaisuus näyttää hyvältä ja vakaalta. Uusi sukupolvi on kasvamassa mukaan toimintaan ja korjausrakentaminen on lisääntynyt.

– Yritys on valmis kasvamaan ja menemään eteenpäin.

Päättäjiltä hän toivoo nopeaa tarttumista asioihin ja yrittäjän arjen huomioimista.

– Yrittäjien esiin tuomiin asioihin tulee tarttua nopeasti ja viedä niitä jouhevasti eteenpäin. Päättäjästä asia saattaa vaikuttaa pieneltä ja vähäpätöiseltä, mutta yrittäjälle se on iso asia, Jukka Sutelainen muistuttaa.