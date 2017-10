Biorekka tiistaina Inkeroisissa

Bioaika-koulukiertue saapuu lokakuun alussa Kotkaan, Kouvolaan ja Inkeroisiin. Bioaika vierailee syksyn aikana yhteensä 60 eri oppilaitoksella ympäri Suomen.

Metsäsektorin yhteinen Suomi100-hanke, Bioaika-tapahtumakiertue kiertää ensi viikolla Kymenlaaksoa. Tiistaina 10. lokakuuta rekka pysähtyy Inkeroisiin S-marketin parkkipaikalle. Ensin rekassa vierailevat oppimisryhmät kello 9-15 ja kello 15-18 rekka on kaikille avoin. Bioaika-torilla esittäytyy Stora Enso.

Ainutlaatuisen kiertueen ydin on Bioaika-rekka, joka kuljettaa perävaunussaan tiedekeskusta. Rekan näyttelyssä voi esimerkiksi tutkia uusimpia puupohjaisia keksintöjä, vierailla virtuaalimetsässä sekä visioida tulevaisuutta.

Koulukiertue on suunnattu 13-19-vuotiaille nuorille. Bioaika-rekka ja Bioaika-tori ovat monipuolinen oppimisympäristö biotalouden mahdollisuuksista. Kouluryhmille tarjotaan vierailua Bioaika-rekassa sovittuna ajankohtana innoittajan kanssa. Osalla pysähdyspaikoista rekan läheisyydessä Bioaika-torilla voi tutustua paikallisiin biotalousvahvuuksiin ja tavata biotalouden ammattilaisia. Tarjolla on myös oppimistehtäviä biotalouden ja kestävän kehityksen aihepiirien käsittelyyn.

Bioaika-vierailu on maksuton ja varattavina ajankohtina rekka on avoinna vain kouluryhmille. Iltaisin ja viikonloppuisin Bioaika-rekka on avoinna kaikille kävijöille. Näyttelystä jokainen löytää omat suosikkikohteensa, tehden ja kokeillen.

Ti 10.10. Inkeroinen, S-marketin parkkipaikka:

klo 9-15 oppimisryhmät (ennakkovarauksilla)

klo 15-18 kaikille avoin

Bioaika-torilla esittäytyy Stora Enso.